André Jardine confirma la baja de Igor Lichnovsky

La planeación del Club América entra en una fase decisiva. André Jardine ofreció una actualización clara del mercado, con decisiones firmes y mensajes directos al entorno azulcrema. El técnico asume que el pasado reciente no cumplió expectativas y prepara un ajuste profundo para competir de inmediato.

En ese contexto, el estratega confirmó la salida de Igor Lichnovsky, explicando que la Liga MX exige que los extranjeros sean determinantes. “Los extranjeros deben ser imprescindibles… sin él no lo hubiéramos logrado en los primeros títulos”, señaló Jardine, subrayando que la decisión responde al interés deportivo del club.

André Jardine confirmó que el chileno ya no entra en planes para el Clausura 2026 con el América

El entrenador detalló que la comunicación con el zaguero chileno fue transparente y anticipada. “Hablé con él en vacaciones; también debemos dar malas noticias con dolor”, explicó, remarcando que la charla ocurrió semanas atrás para evitar sorpresas. Jardine dejó claro que prioriza el proyecto colectivo por encima de cualquier nombre propio.

Sobre el reemplazo, el técnico apuntó que Rodrigo Dourado tomará ese lugar en la estructura del plantel. El brasileño llega para cubrir una necesidad específica y dar equilibrio, mientras el club desea que Lichnovsky encuentre continuidad en otro destino. “Así es el fútbol”, concluyó Jardine, asumiendo la inevitabilidad de estas decisiones.

El análisis no se limitó a las salidas. Jardine reconoció que las llegadas recientes fortalecen al grupo, pero pidió profundidad. “Creo que vamos a necesitar un elenco más gordito, con opciones”, afirmó, anticipando que el calendario y los momentos decisivos exigen variantes confiables para sostener el rendimiento.

Sin adelantar nombres, el entrenador dejó abierta la puerta a un movimiento más. “Nos falta un refuerzo importante, una posición específica”, dijo, invitando a “buscarla” sin generar polémica. El mensaje fue claro: América sigue activo y convencido de cerrar una pieza que eleve el techo competitivo.

El diagnóstico también tocó lo futbolístico. Jardine ejemplificó con ausencias sensibles y cómo impactan en el funcionamiento. Reconoció que el plantel es fuerte y claro en roles, pero insistió en que sumar calidad permitirá resistir imprevistos y sostener la ambición en todos los frentes.

Finalmente, el brasileño aceptó que 2025 fue un fracaso para los estándares del club. Por eso, la hoja de ruta apunta a la revancha inmediata: decisiones duras, refuerzos puntuales y un plantel más profundo. América, aseguró Jardine, se prepara para volver a imponer su jerarquía desde el arranque.