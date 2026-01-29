André Jardine en vías de perder a su mano derecha dentro del América

El cuerpo técnico del Club América podría sufrir movimientos importantes en las próximas semanas. Desde Brasil surgió un interés formal por Paulo Víctor, actual auxiliar técnico del conjunto azulcrema, lo que abre la posibilidad de una salida sensible para el proyecto encabezado por André Jardine.

Paulo Víctor se ha consolidado como la mano derecha de André Jardine, participando activamente en la planificación, el análisis táctico y el trabajo diario con el plantel. Su influencia interna ha sido notoria y su crecimiento profesional no ha pasado desapercibido fuera de México.

La Confederación Brasileña de Fútbol ha puesto sus ojos en el auxiliar americanista para ofrecerle un cargo de gran responsabilidad. La propuesta contempla que asuma la dirección de la Selección Sub-21, con participación directa en los procesos Sub-19 y Sub-17, dentro de un plan integral.

El objetivo de fondo para Brasil es claro y ambicioso: preparar a un cuerpo técnico que conduzca a la selección olímpica rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En ese escenario, Paulo Víctor aparece como un perfil joven, preparado y alineado a la filosofía de trabajo que impulsa la federación.

Desde el entorno del América, la noticia no ha generado resistencia. Jardine, conocedor del mercado brasileño y del valor de estas oportunidades, ha dado luz verde para que su colaborador analice la oferta. El técnico entiende que se trata de un paso natural en la carrera de Paulo.

La posible salida, sin embargo, no es menor para el club de Coapa. América perdería a un elemento clave en la gestión cotidiana del vestidor y en la ejecución del modelo de juego. La directiva ya evalúa escenarios, consciente de que la decisión final no depende de ellos.

Paulo Víctor mantiene una postura reflexiva. Si bien la propuesta representa un salto jerárquico y una proyección internacional notable, también implica dejar un proyecto sólido y competitivo como el del América. El brasileño analiza tiempos, responsabilidades y el impacto que tendría este movimiento en su desarrollo profesional.

Por ahora, el desenlace sigue abierto. América espera una respuesta definitiva mientras en Brasil confían en seducirlo con un plan de largo plazo. La última palabra la tendrá Paulo Víctor, en una decisión que podría marcar un antes y un después tanto para el cuerpo técnico azulcrema como para el futuro del futbol brasileño juvenil.