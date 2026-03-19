André Jardine está molesto por la forma en la que América se clasifica en la CONCACAF
América no está en su mejor estado de forma. Es evidente que el cuadro de la capital del país no es ni la sombra de lo que fueron en la etapa del tricampeonato de Liga MX. A pesar de ello, André Jardine sigue buscando las vías para que el equipo encuentre un mejor fútbol.
Esto último no está siendo nada sencillo, ni a nivel local, ni tampoco en la competición internacional. En la CONCACAF, el América ha conseguido el pase a los cuartos de final del torneo luego de eliminar al Philadelphia Union, sin embargo, la forma en lo que lo han conseguido, fue dolosa.
Primero, realmente poco por celebrar, sólo el pase era importante, el objetivo principal lo cumplimos, fue una actuación que dividimos en dos partes, en el primer generamos para cerrar, nos faltó eficiencia, tuvimos tres o cuatro contragolpes claros, pecamos de relajación porque el gol podía caer.André Jardine
El técnico sabe que el América pecó al no terminar el duelo en el primer tiempo. La segunda mitad para ellos fue un total dolor de cabeza.
En el segundo tiempo, el rival no tiene nada qué perder, no queríamos que pasara eso, pero conforme no haces el segundo gol y cae uno de ellos, fue un cierre tenso, nervioso, yo fui duro con los jugadores, no hay ningún jugador que esté feliz con la actuación.André Jardine
André concluyó afirmando que sobre el cierre de la segunda mitad se vio orillado a hacer cambio de perfil defensivo. Fue la única forma de contener a Philadelphia y evitar un caída más para el América.
Tornamos a ser deficientes en defensa, no nos quedó otra situación que múltiples cambios, fortalecer la media cancha. Son partidos eliminatorios, hay mucho en juego, tienes que ser frío, no éramos claros al frente.André Jardine
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.