André Jardine está molesto por la forma en la que América se clasifica en la CONCACAF

América no está en su mejor estado de forma. Es evidente que el cuadro de la capital del país no es ni la sombra de lo que fueron en la etapa del tricampeonato de Liga MX. A pesar de ello, André Jardine sigue buscando las vías para que el equipo encuentre un mejor fútbol.

Esto último no está siendo nada sencillo, ni a nivel local, ni tampoco en la competición internacional. En la CONCACAF, el América ha conseguido el pase a los cuartos de final del torneo luego de eliminar al Philadelphia Union, sin embargo, la forma en lo que lo han conseguido, fue dolosa.

POCO QUE CELEBRAR ☑️❌



André Jardine se va tranquilo por el pase a cuartos de final pero aclaró que no hay mucho que celebrar 🫡#clubamerica pic.twitter.com/HKSEaM94vl — La Octava Sports (@laoctavasports) March 19, 2026

Primero, realmente poco por celebrar, sólo el pase era importante, el objetivo principal lo cumplimos, fue una actuación que dividimos en dos partes, en el primer generamos para cerrar, nos faltó eficiencia, tuvimos tres o cuatro contragolpes claros, pecamos de relajación porque el gol podía caer. André Jardine

El técnico sabe que el América pecó al no terminar el duelo en el primer tiempo. La segunda mitad para ellos fue un total dolor de cabeza.

America v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

En el segundo tiempo, el rival no tiene nada qué perder, no queríamos que pasara eso, pero conforme no haces el segundo gol y cae uno de ellos, fue un cierre tenso, nervioso, yo fui duro con los jugadores, no hay ningún jugador que esté feliz con la actuación. André Jardine

André concluyó afirmando que sobre el cierre de la segunda mitad se vio orillado a hacer cambio de perfil defensivo. Fue la única forma de contener a Philadelphia y evitar un caída más para el América.

Tornamos a ser deficientes en defensa, no nos quedó otra situación que múltiples cambios, fortalecer la media cancha. Son partidos eliminatorios, hay mucho en juego, tienes que ser frío, no éramos claros al frente. André Jardine

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