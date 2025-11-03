André Jardine externa su felicidad luego del triunfo de América sobre León

El América ha sumado tres puntos clave tras vencer al León. Los mismos permiten que el club llegue a la jornada final de la Liga MX con opciones de liderato. Sin embargo, para el técnico André Jardine, el hecho de estar ya dentro de los cuatro primeros, es una meta cumplida.

- Alejandro Zendejas volverá a entrenar al parejo el lunes y tiene oportunidad de jugar vs Toluca.



- Henry Martín y Raúl Zúñiga tienen posibilidades, pero serán evaluados en la semana.



Celebrar este objetivo, ya garantizamos dentro de los cuatro, por el equilibrio de la Liga, es algo que hay que celebrar, terminar el cierre de torneo, peleando por el liderato, teniendo la curiosidad que ante los cuatro equipos que estamos peleando los lideratos fue fuera de casa, eso valora la forma en la que estamos, peleando en la última jornada es importante, felices, pese a los puntos que se nos escaparon, pero no hay equipo que no haya perdido, hay que mostrar las cosas buenas. André Jardine

El técnico ofreció una actualización sobre el estado de los lesionados dentro de la plantilla del América hasta el cierre de la jornada 16.

Los actualizo de cómo vamos. Zende ya el lunes entrena al parejo con el elenco, espero que esté disponible. Henry y Zúñiga son dos jugadores que hay que testarlos, tienen chances de estar, no puedo decir que estarán. Violante va a tardar un poco más, tiene chance de estar, pero menor que los otros. André Jardine

Durante la semana anterior, el dueño del club, Emilio Azcárraga, se hizo presente en el nido de Coapa para tener una charla con la plantilla. El técnico descartó cualquier escenario de "regaño".

Nos desea buena suerte, foco máximo, son partidos que no nos sobran, lo importante es quedar lo más adelante que se pueda, es algo que estamos conscientes, reforzó el apoyo, estar juntos, que todos se recuperen, que se cuiden, que busquen su mejor versión, sabemos la importancia de tener un elenco fuerte como construimos, pero sanos, en esta Liguilla, sin llegar al 100%, pero con ganas de Liguilla. André Jardine

