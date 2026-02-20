André Jardine finaliza el ruido con respecto de su relación con Henry Martín

André Jardine salió al paso del ruido mediático en torno a Henry Martín y dejó clara su postura. El técnico del América descartó cualquier conflicto interno con el delantero y enfatizó la fortaleza del vestidor azulcrema en medio de cuestionamientos recientes.

En conferencia, el estratega brasileño fue contundente al aclarar que no existe problema alguno con su capitán. Para Jardine, las versiones sobre una posible fricción carecen de sustento y no alteran la dinámica interna del grupo.





🗣️ "Es de los mejores capitanes que he tenido"



Jardine rompe con rumores y elogia a Henry Martín

Respecto a las más recientes declaraciones del atacante, el entrenador no les dio un peso negativo ni interpretaciones fuera de contexto. Por el contrario, resaltó la conexión que existe entre ambos y el compromiso compartido por alcanzar objetivos importantes.

“Yo tengo una conexión con Henry muy grande por motivos obvios de conquistar cosas importantes aquí, por el líder que es. No veo problema de hablar públicamente, es de los mejores capitanes que he podido tener por la forma de expresarse, de conducirse, es muy sincero siempre, habla todo de frente. Me siento muy representado como líder de tener a un capitán como él”, indicó.

El respaldo no se limitó a lo personal. Jardine destacó la influencia del delantero dentro del vestidor y su papel en la gestión emocional del grupo. Subrayó que su liderazgo trasciende lo futbolístico y se refleja en el día a día.

“El futbol se trata de equipos y él nos ayuda mucho en ese sentido, en tener los egos muy controlados. La clave de este periodo en el que hemos perdido y ganado es tener líderes dentro del vestidor. Mientras yo esté aquí, Henry va a seguir siendo líder porque es un capitán de esencia. Henry sabe que aún no está en su mejor nivel, pero él quiere regresar”, comentó.

Club America v Portland Timbers - Leagues Cup Phase One | Omar Vega - Leagues Cup/GettyImages

Las palabras del entrenador se dan en un contexto de resultados irregulares. América ha alternado actuaciones destacadas con tropiezos que han encendido el debate externo sobre el rendimiento colectivo.

Sin embargo, Jardine rechazó categóricamente la narrativa de crisis. Reconoció la inconsistencia, pero la enmarcó dentro de un proceso competitivo normal en un torneo exigente.

“Siento que nos reforzamos bien y la mejor versión de América está por venir. Ya dimos muestras buenas contra Monterrey, dimos un paso atrás contra Chivas. No veo tan anormal perder un partido ante el líder del torneo, acabo siendo parejo en el marcador, fue un Clásico, pero indiscutiblemente Chivas fue mejor y veremos más adelante”, sentenció.

El mensaje es claro: el cuerpo técnico mantiene plena confianza en su capitán y en la estructura interna del plantel. Lejos de fracturas, el América apuesta por la cohesión como base para reencontrar regularidad y competir por los objetivos trazados.

