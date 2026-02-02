André Jardine habla de las inesperadas salidas del América

André Jardine rompió el silencio sobre las recientes ausencias que sacuden al América, un momento sensible en plena planeación deportiva. El técnico brasileño abordó los casos de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin, explicó los contextos personales y deportivos, y confirmó que el club dispone de una semana clave para reaccionar en el mercado.

Respecto a Álvaro Fidalgo, Jardine subrayó que se trata de una decisión íntima y profundamente personal. “Es un tema personal, tiene ofertas en la mesa, ya demostró más de una vez que tiene este sueño de jugar en Europa, sobre todo en España que es su país de origen. Hay que respetar sus sueños”, expresó el estratega, marcando una postura empática.

‘SERÁ RECORDADO POR TODOS’ 😔💔🥺#CentralFOX Andre Jardine reconoció la posibilidad de que Álvaro Fidalgo deje al América ante una oferta del futbol español, por lo que pidió respetar sus sueños.



Además, aseguró que la salida de Diego Ramírez, como director deportivo del club,… pic.twitter.com/Mjq8WmsnXH — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 1, 2026

El técnico también resaltó el peso simbólico del mediocampista en el proyecto azulcrema, sin presionar ni condicionar su futuro inmediato. “Es un jugador aquí referente, va a ser siempre recordado por nosotros, pero hay que respetar este momento, es muy de él, son decisiones de vida, no simples”, añadió, enfatizando la dimensión humana del proceso.

Jardine explicó incluso decisiones deportivas tomadas para proteger al futbolista en medio de ese contexto. “Por eso lo sacamos del partido para que él tenga la tranquilidad de tomar la mejor decisión posible”, comentó, dejando claro que el club priorizó el bienestar del jugador por encima de cualquier urgencia competitiva.

En el caso de Allan Saint-Maximin, el entrenador fue contundente al descartar rumores y señalar un problema grave que trascendió lo futbolístico. “No, no hubo ninguna pelea, él lo publicó, lamentablemente un acto de racismo contra sus hijas, fue más de una vez, eso no lo tolera él, nosotros tampoco”, afirmó con firmeza.

FBL-MEX-AMERICA-LEON | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

El brasileño elevó el tono al abordar un tema que considera innegociable para la institución. “Debemos combatir el racismo, no hay espacio para eso”, destacó Jardine, dejando claro que el club respalda al futbolista y que situaciones de esta naturaleza requieren una respuesta ética, más allá de cualquier análisis deportivo.

Jardine también contextualizó el proceso de adaptación del francés y los desafíos que enfrentó desde su llegada. “Es un grandísimo jugador que estaba haciendo bien para la liga, que tiene el nivel de jugar en cualquier liga del mundo. Es un cambio de Europa a México, le costó adaptarse a la comida, sus hábitos, la forma de vivir”, explicó.

Con ambas salidas sobre la mesa, América entra en una semana decisiva. La directiva y el cuerpo técnico buscarán reemplazos que mantengan la competitividad del plantel. Jardine cerró con un mensaje de confianza: el club trabajará contrarreloj para ajustar piezas y sostener un proyecto ambicioso en el corto y mediano plazo.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL AMÉRICA