André Jardine habla en la previa del duelo de América ante Philadelphia Union

América se alista para uno de los compromisos más importantes de su calendario reciente. El conjunto azulcrema enfrentará a Philadelphia Union en la ronda de octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones, una eliminatoria que representa un paso clave dentro del objetivo institucional de conquistar el torneo continental.

En la antesala del encuentro, el entrenador André Jardine compareció ante los medios para analizar el desafío que tendrá su equipo. El técnico brasileño dejó claro que la concentración del plantel está totalmente enfocada en el rival inmediato y no en posibles cruces futuros dentro del torneo.

CONTUNDENTE



Le preguntaron a André Jardine sobre el Inter de Miami pero el DT del América se negó a pensar en otro rival que no sea Philadelphia.



🎥 @dtorrijost pic.twitter.com/tmlJusMWZI — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 9, 2026

Para Jardine, Philadelphia Union representa un adversario de cuidado dentro del futbol de la Major League Soccer. El estratega destacó la evolución del club estadounidense en los últimos años y subrayó que su equipo no puede permitirse subestimar a un rival que ha mostrado identidad futbolística y competitividad.

“El rival aquí es Philadelphia. Estamos enfocados en este partido y no nos permitimos pensar en cualquier otro. Es un buen representante de la evolución de la MLS, un equipo con formas muy definidas”, aseguró el técnico de forma respetuosa.

El entrenador también explicó que, más allá de los cambios que el conjunto estadounidense haya tenido en su plantilla recientemente, la estructura de juego se mantiene sólida. Desde su perspectiva, el estilo del club sigue siendo reconocible y representa un reto importante para cualquier equipo que lo enfrente.

Queretaro v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Además del análisis del rival, Jardine también abordó un tema interno relevante dentro de su cuerpo técnico: la salida de su asistente Paulo Víctor, quien se perfila para integrarse al proyecto de la selección sub-20 de Brasil en los próximos meses.

El técnico americanista habló con respeto sobre la oportunidad profesional que se abre para su colaborador, reconociendo la importancia del cargo que asumirá y el impacto que ha tenido dentro del proceso deportivo del club desde su llegada al cuerpo técnico.

“Me siento muy feliz por él, porque sabemos la importancia del cargo. Si están pensando en él es porque muestra cuán competente es y lo importante que ha sido en esta trayectoria en América”, afirmó.

El estratega también dejó en claro que dentro del plantel existe un reconocimiento general hacia el trabajo de Paulo Víctor. Su participación ha sido clave dentro del proyecto deportivo que ha llevado al América a mantenerse competitivo en los torneos recientes.

Finalmente, Jardine confirmó una noticia importante respecto al armado del equipo para el duelo ante Philadelphia Union. El delantero y capitán Henry Martín no estará disponible para el compromiso debido a molestias físicas que aún requieren tiempo de recuperación.

“Le falta muy poco para regresar, pero aún no está disponible para este partido”, concluyó

