André Jardine podría improvisar en el partido ante el Puebla pensando en la regla del menor

América sufrió una dura caída en contra de Cruz Azul el pasado fin de semana. Los del nido de Coapa cayeron ofreciendo una de sus peores versiones dentro del terreno de juego en mucho tiempo. Siendo el caso, tanto el cuerpo técnico de André Jardine como el plantel tienen bien en claro que deben corregir en el camino.

Los de la capital del país buscarán cobrar los platos rotos en la jornada 14 al Puebla. Es un hecho que los del nido se cruzan con uno de los equipos más débiles de toda la Liga MX por lo que llegan como favoritos. Tal es el caso que André Jardine se daría el "lujo" de rotar apostando por los juveniles.

🚨🦅 Por la regla de menores, André Jardine probó la inclusión de hasta 3 juveniles en el XI previo a enfrentar a Puebla:



Malagón; Kevin, Lichnovsky, Vázquez, Orquín; Reyes, Cervantes, Chiquito; Brian, Gutiérrez, Salas



Mañana se definirá el XI titular. — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) October 21, 2025

Fernando Esquivel reporta que el técnico de las águilas contempla lanzar de inicio a tres jugadores que suman minutos para la regla del menos. Los seleccionados serían Miguel Vázquez para la defensa central, Ralph Orquín para el lateral zurdo y en el centro del ataque tendría minutos Patricio Salas.

America v Tijuana - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Desde la lesión de Dagoberto Espinoza, la cantidad de minutos de menor que ha sumado el América es mínima. Ahora, a 4 jornadas del final del torneo regular, los del capital del país llegan con urgencia de cumplir con los minutos que estípula la Liga MX para jugador de máximo 22 años.

Con los tres mexicanos antes mencionados estando en el campo de menos 45 minutos, los de Coapa reducirían su deuda a la mitad. Si alguno de ellos o más de uno, juega más de medio tiempo, entonces, el América llegaría a las tres jornadas finales de la Liga MX con la meta casi cumplida.

Es clave señalar que todo equipo que no cumpla con la regla del menor perderá tres puntos a final de torneo. Esto es un lujo que no se puede dar hoy mismo el cuadro de Coapa.

