André Jardine prepara una doble sorpresa para el Clásico Nacional

Luego de lo que algunos llamaron "crisis", el América ha salido a flote dentro de la Liga MX. El cuadro de la capital del país hoy es el segundo dentro de la tabla general sólo por detrás de los Rayados de Monterrey. Este fin de semana, el cuadro del nido de Coapa buscará la cima en el cruce en contra de Chivas.

La obligación del cuadro que comanda André Jardine es la de vencer a toda costa al rebaño. Así mismo lo exige el entrenador. Siendo el caso, el técnico de las águilas tiene listas un par de sorpresas para el que será su once inicial en el cruce del próximo sábado.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



Saint Maximin y Henry Martín apuntan a ser TITULARES en el Clásico Nacional. 🔥



¿Qué les parece está decisión? 🤔



📰 vía: @julioiba pic.twitter.com/WcvtutJfUe — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) September 10, 2025

Julio Ibáñez de TUDN asegura que Jardine valora lanzar al once inicial tanto a Allan Saint-Maximin como a Henry Martín. En el caso del francés, todo indica que la decisión está tomada. Ha apretado durante el parón FIFA al máximo nivel posible y el cuerpo técnico entiende que ya está para ser titular.

America v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Sobre Henry, el delantero se ha recuperado de sus lesiones y pese a estar fuera de ritmo, tiene la confianza total de Jardine. Algo que juega en favor del veterano mexicano es que durante su ausencia, ni Rodrigo Aguirre, ni José Zúñiga se han podido afianzar como '9' estelar del once.

Jardine postergará la decisión final hasta el último segundo posible. Sobre todo en el caso de Martín, quien lleva ya algún tiempo fuera de la cancha y no se quiere correr riesgos de recaídas.

Más noticias sobre la Liga MX