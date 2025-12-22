Andreas Christensen sufre una dura lesión y estará cuatro meses de baja con el FC Barcelona

Andreas Christensen fue titular en el partido ante el CD Guadalajara por la Copa del Rey. Para Hansi Flick, la vuelta del central danés con el FC Barcelona era muy positiva por sumar un jugador de su jerarquía, experiencia y darle variantes ante la baja de varios jugadores, como Ronald Araujo.

Pero la mala fortuna ha vuelto a cebarse con él. El defensor del Barcelona enfrenta un largo período fuera de las canchas tras romperse el sábado el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda durante un entrenamiento, previo a disputar el partido que los culés terminaron ganando al Villarreal por 2-0 en el estadio del submarino Amarillo.

"El jugador del primer equipo Andreas Christensen sufre una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, producida de forma fortuita a raíz de un mal gesto durante la sesión de entrenamiento de este sábado por la tarde.

Tras las pruebas realizadas, se ha optado por un tratamiento conservador. El tiempo aproximado de recuperación dependerá de la evolución del jugador", apunta el comunicado oficial del FC Barcelona publicado en sus redes sociales, en la previa de la jornada 17 de LALIGA frente al Villarreal.

FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

De esta manera el central danés, que estaba disputando cada vez más minutos después de superar unas molestias en el gemelo, tendrá que volver a la enfermería culé.

Y aunque la lesión se presumía más grave, es posible que Christensen esté unos cuatro meses fuera de los terrenos de juego, aunque podría incluso estar hasta seis meses de baja, pues todo dependerá de su evolución.

Christensen, de 29 años, tiene 97 apariciones con la camiseta del Barça desde que se unió a la entidad en verano de 2022. Este curso ya se ha perdido cinco partidos por diferentes problemas físicos.

