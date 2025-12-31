Andrés Montaño perfila su regreso con Cruz Azul

Cruz Azul comienza a ver luz al final del túnel con uno de sus futbolistas más esperados. El club cementero está cada vez más cerca de recuperar a Andrés Montaño, quien ya trabaja nuevamente en las instalaciones del equipo tras superar una etapa crítica en su proceso de rehabilitación.

Montaño ha comenzado a integrarse de forma parcial a los entrenamientos grupales, un paso significativo luego de varios meses de trabajo individual. Aunque todavía no realiza todas las dinámicas al mismo ritmo que sus compañeros, el cuerpo técnico valora positivamente su evolución física y la respuesta de su rodilla.

El mediocampista sufrió una grave lesión de rodilla en mayo del presente año, una situación que lo obligó a pasar por el quirófano y afrontar un largo proceso de recuperación. Desde entonces, Cruz Azul ha manejado su regreso con extrema cautela, priorizando la salud del jugador por encima de cualquier urgencia deportiva.

En días recientes, Montaño recibió el alta médica, confirmación que le permitió comenzar tareas de mayor intensidad dentro del campo. Este avance no implica aún un regreso inmediato a la competencia, pero sí marca el inicio de la fase final rumbo a su reincorporación total al grupo.

La planificación del club establece que, en los próximos días, el futbolista pueda trabajar cada vez más a la par del resto del plantel. El objetivo es que vaya sumando cargas progresivas sin riesgos, evaluando constantemente su evolución clínica y futbolística bajo la supervisión del área médica.

En Cruz Azul no se apresuran. La alta deportiva está contemplada para finales de enero, siempre y cuando no existan contratiempos. El cuerpo técnico considera fundamental que Montaño recupere no solo ritmo físico, sino también confianza mental tras una lesión de alta complejidad.

Un punto clave es que Nicolás Larcamón cuenta con el jugador dentro de su proyecto. El entrenador ha seguido de cerca su recuperación y lo considera una pieza valiosa por su dinamismo, capacidad técnica y entendimiento táctico dentro del mediocampo.

