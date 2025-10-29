Andriy Lunin ya conoce su sanción con el Real Madrid tras la expulsión en el Clásico

A tres días de haber finalizado El Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona por LaLiga con triunfo Blanco 2-1 con goles de Mbappe y Bellingham, ya se conoce la sanción disciplinaria como consecuencia de la tangana entre banquillos una vez finalizado el mismo.

Lunin, entre tantos involucrados en la trifulca del final que se produjo entre jugadores de ambos equipos, fue expulsado por el colegiado César Soto Grado, siendo el único del Real que vio la cartulina roja.

El ucraniano fue sancionado solamente con un partido, por lo que no podrá estar en el banquillo en el encuentro que el equipo blanco tendrá el próximo sábado a las 21:00 horas ante el Valencia y su lugar será ocupado por el portero del Castilla, Fran González, con Sergio Mestre de tercer arquero.

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Una roja y seis amarillas fueron las sanciones finales, según consta en el informe del árbitro. De hecho, al arquero ucraniano lo expulsan "por salir de su banquillo hacia el banquillo rival, en actitud agresiva, teniendo que ser sujetado hasta por sus propios compañeros", según indica AS.

De las siete tarjetas, cuatro fueron para el Real Madrid −una roja y tres amarillas− y tres del Barcelona (tres amarillas). En el Madrid vieron amarilla Militao, Rodrygo y Vinicius.

Por su parte, el Real Madrid argumentó que el jugador salió del banquillo "únicamente para interponerse entre Ferran Torres y Vinicius Jr en un intento evidente de evitar un enfrentamiento y restablecer la calma" y alegó que ese gesto "es coherente con su perfil personal y profesional, de hombre calmado y no agresivo".

A su vez, Disciplina concluyó que el examen de las imágenes aportadas "no permite apreciar de forma inequívoca que no exista la conducta descrita en el acta y que no puede sustituir el criterio del árbitro".

