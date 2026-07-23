Las negociaciones entre Tigres y River Plate por el fichaje de Ángel Correa parecían haber llegado a su fin el día de ayer. El futbolista en cuestión se despidió de sus compañeros, fuentes, tanto en México como en Argentina, hablaban ya de un arreglo entre clubes y jugador, en una operación que rondaría en los 15 millones de dólares. Una venta histórica para el club mexicano como respuesta a una compra récord de River Plate.

Sin embargo, en las últimas horas ha surgido un rumor que podría darle un giro de 180% a la situación. Y es que, según informan reconocidos medios deportivos de Argentina, como Diario Olé, Tigres habría cambiado las condiciones económicas de último momento, y se habla también de problemas extra cancha.

🔴 ⚪ 🚨 ¿SE CAE EL PASE DE CORREA A RIVER?



😳 Desde el Millonario aseguran que Tigres volvió a cambiar, por cuarta vez, las condiciones de la transferencia, que había quedado cerrada el miércoles por la noche



⏳ El conjunto de Núñez presentó una quinta y última oferta y, si no… pic.twitter.com/TH5MdcTJSB — Diario Olé (@DiarioOle) July 23, 2026

¿Ángel Correa puede llegar libre a River Plate?

En caso de que se confirme que, efectivamente, el futbolista campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 sufrió estas cuestiones ajenas al pasto, existe la posibilidad de que acuda al TAS para exponer su situación y que se tomen medidas pertinentes, no solo para salvaguardar el bienestar de Ángel Correa, sino también para abrirle la posibilidad de que, mientras se resuelve su caso, juegue con otro club sin que Tigres reciba un solo peso por la transacción.

Tigres UANL v Nashville SC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

Cabe señalar que esto último es tan solo una posibilidad, un recurso al cual pudiera recurrir el jugador para destrabar la situación e incorporarse lo antes posible con River Plate. No obstante, se dice también que River habría planteado una última oferta para resolver el pase sin necesidad de involucrar al TAS ni enfrascarse en un dilema fuerte con el conjunto mexicano.

Hay que recordar que recién el torneo pasado el Club América se vio involucrado en una situación similar con el futbolista francés Allan Saint-Maximin, dando como resultado su salida de la Liga MX tras haber disputado apenas un torneo con la escuadra azulcrema.

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