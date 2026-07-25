Ángel Correa rompe el silencio tras dejar Tigres: su carta de despedida antes de llegar a River

Ángel Correa ha sido el gran protagonista del mercado de fichajes de la Liga MX este verano. El delantero argentino forzó su salida a River Plate una semana de tensas negociaciones entre las directivas del club argentino y Tigres.

De acuerdo con los reportes más recientes, River fichó a Correa, de 31 años, a cambio de 15 millones de dólares, más dos millones por objetivos, y el contrato del delantero lo vinculará con la institución hasta diciembre de 2029.

En las últimas horas el delantero argentino ha sido duramente criticado por los aficionados del conjunto de la UANL por la manera en que dejó al club.

Correa llegó procedente del Atlético de Madrid en julio de 2025 y un año después pidió salir del cuadro felino para jugar con los Millonarios.

Toluca v Tigres UANL - CONCACAF Champions Cup 2026: Final | Manuel Velasquez/GettyImages

En este momento tenso, el futbolista rompió el silencio a través de redes sociales y compartió un comunicado en el que agradeció a los aficionados de Tigres por su apoyo y cariño en esta etapa. Correa además tuvo palabras para sus compañeros, el cuerpo técnico, los trabajadores del equipo y su familia.

"No todo fue fácil en el último tiempo": Ángel Correa tras su salida de Tigres

En su mensaje, el nuevo delantero de River Plate afirmó que se va tranquilo de Tigres debido a que defendió la playera del club "con respeto y compromiso", sin embargo, el jugador mencionó que "no todo fue fácil" en su última etapa con los felinos, sin abundar en detalles.

Me voy con la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor, defendiendo esta camiseta con respeto y compromiso. No todo fue fácil en el último tiempo, pero incluso en esas situaciones uno aprende, crece y se fortalece Ángel Correa

Finalmente, Correa mencionó que cierra esta etapa de su carrera "con orgullo y con la frente en alto" y que "lo vivido queda para siempre".

Los aficionados de Tigres han expresado públicamente su molestia con su directiva tras la venta de Correa, la manera en la que se ha manejado la salida de André Pierre Gignac y la falta de refuerzos para el Apertura 2026.