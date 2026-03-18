Ángel Sepúlveda habla sobre su presente en Chivas

El pasado mercado de invierno Chivas sorprendió con un movimiento. Luego de la salida de Javier Hernández, el club quedó con un espacio en el centro del ataque, mismo que decidieron entregar a Ángel Sepúlveda, quien regresó al club tras ser fichado desde las filas de Cruz Azul.

A más de uno sorprendió la decisión del jugador pues de forma natural llegaría a Guadalajara para tener un rol secundario por detrás del vigente campeón de goleo, Armando González. Pese a ello, Ángel entiende y acepta ese puesto, mismo que no le hace sentir menos dentro del "Rebaño".

“YO SABÍA QUE ESTABA ARMANDO”



“El chico es un gran compañero”: Ángel Sepúlveda habla de su rol con Armando ‘Hormiga’ González



📹 Juan Manuel Figueroa pic.twitter.com/hsRSPdlhXc — MedioTiempo (@mediotiempo) March 17, 2026

Al final de cuentas, desde el momento que se gestiona mi posible llegada a Chivas yo sabia que estaba Armando y venía haciendo muy bien las cosas y haciendo goles. Le estaba dando eso que tanto esperaba Chivas. Lo terminó por explotar en las últimas jornadas del torneo pasado. El chico es un gran compañero, sabe que está iniciando en esta carrera tan difícil que puede llegar a ser. Pero él está dispuesto a aportar, seguir aprendiendo y lo que uno pueda desde su lado. Para eso me trajeron, eso está claro, acepté ese rol. Ángel Sepúlveda

Más allá de haber aceptado dicho rol, 'Sepu' deja en claro que su tarea es trabajar con el fin de hacerse de un puesto dentro del once estelar.

Chivas v Santos Laguna - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Uno quiere tener cierto protagonismo, quiere jugar y vengo empujando a eso. Ya en los últimos partidos hemos jugando con dos delanteros que se había visto poco con Gabriel. Es algo que se lo gana uno en el día a día, el trabajo, los entrenamientos, vienes empujando y te ganas los minutos, te los vas ganando y trato de aprovecharlos de la mejor manera. Ángel Sepúlveda

Sepúlveda entiende y está totalmete de acuerdo con que Armando González seael número uno. Lo califica como "la cara de Chivas". Además, destacó su nivel de disciplina.

A ver, creo que es nuestra nuestra referencia, nuestra cara de del gol. Sabemos que él, dentro del área, o yo te puedo decir que él, dentro del área, o sea, no lo no lo puedes marcar, siempre tiene esa esencia, ese olfato goleador, y y a veces, dices tú, viene de un rebote, viene de lo que tú quieras, pero hay que saber estar, ¿no? Creo que esa es una de las cualidades principales que tiene. Y, obviamente, a ver, tiene 22 años, es a un chico que que viene mejorando, que está abierto a a seguir creciendo, entonces, todo esto a él le lo va a potencializar para para seguir día a día haciendo haciendo las cosas estupendamente. Ángel Sepúlveda

TOPSHOT-FBL-MEX-GUADALAJARA-SANTOS | ULISES RUIZ/GettyImages

Aparte, pues, es un es muy disciplinado, ¿no? Es muy trabajador, pocas veces se ve esto en en chicos que que empiezan a despuntar a a pronta edad, y en equipos que que generan o que tienen una magnitud fuera de la cancha como Chivas. Él está preparado, creo que está muy bien asesorado y, bueno, obviamente, creo que nos va a dar muchas alegrías todavía. Ángel Sepúlveda

MÁS NOTICIAS SOBRE CHIVAS