Ángel Sepúlveda regresará a Chivas para vivir su segunda etapa en el Rebaño

Ángel Sepúlveda está listo para convertirse en nuevo jugador de Chivas y comenzar así su segunda etapa con el club rojiblanco. El delantero mexicano reportará este miércoles en Guadalajara para iniciar el proceso formal de su incorporación, en un movimiento que busca reforzar el ataque del equipo de cara al siguiente torneo.

El atacante llegará a la Perla Tapatía para presentar los exámenes médicos de rigor y, en caso de superarlos sin inconvenientes, proceder a la firma de su contrato. La directiva de Chivas tiene todo acordado para cerrar el vínculo en las próximas horas y sumar una pieza más a su plantel.

El contrato que firmará Sepúlveda tendrá una duración de año y medio, con una opción de renovación sujeta al rendimiento deportivo y a las necesidades del club. Se trata de una apuesta de corto plazo, pero con margen para extender la relación si el delantero logra cumplir con las expectativas dentro del proyecto.

Ángel Sepúlveda llega procedente de Cruz Azul, club en el que perdió protagonismo durante los últimos meses. Aunque tuvo momentos importantes con la Máquina, su rol fue disminuyendo y dejó de ser una pieza estelar en el esquema, situación que abrió la puerta para buscar un nuevo destino en la Liga MX.

Para Chivas, el regreso de Sepúlveda representa una alternativa experimentada para el frente de ataque. El cuerpo técnico valora su conocimiento del fútbol mexicano, su capacidad para adaptarse a distintos roles ofensivos y su disposición para asumir responsabilidades específicas dentro del funcionamiento colectivo del equipo.

De inicio, el delantero se perfila como suplente de Armando González, quien ha ganado terreno como referente ofensivo. No obstante, la competencia interna será clave, y Sepúlveda buscará aprovechar cada oportunidad para ganarse minutos y convertirse en una opción real para el once titular.

Esta será la segunda etapa de Ángel Sepúlveda con el Guadalajara, un club que conoce y en el que espera tener una revancha personal. En su primer paso por el Rebaño no logró consolidarse plenamente, por lo que ahora llega con mayor madurez y experiencia acumulada en distintos equipos del fútbol nacional.