Angers vs PSG: previa, predicciones y alineaciones

La Ligue 1 entrá en su etapa decisiva y el PSG puede este sábado dar un paso clave hacia un nuevo título cuando visite al Angers por la jornada 31 del certamen. El equipo parisino lidera la tabla de posiciones tres puntos por encima del Lens, pero con un encuentro menos.

Precisamente el escolta dio que hablar este viernes al empatar sorpresivamente ante el Brest y así darle al campeón defensor del título la enorme posibilidad de ampliar la ventaja con solo cuatro fechas restantes.

El Angers, que ha perdido los últimos 19 encuentros ante su rival de turno, también tiene mucho en juego: de ganar, se asegurará su permanencia en la máxima categoría del fútbol francés.

A continuación, toda la información para vivir este partido al máximo.

Pronóstico SI Fútbol

La diferencia de jerarquía que existe entre ambos equipos es evidente e irrefutable, aunque eso no siempre se traduce en goleadas. PSG viene encontrando soluciones incluso cuando los rivales se le cierran cuenta con muchos recursos ofensivos, ya sea desde el juego asociado o a partir de individualidades. Angers, por su parte, sabe que no puede entrar en un ida y vuelta largo, por lo que su apuesta pasará por reducir espacios y sostener el partido en 0 el tiempo que sea posible.

Aun así, imaginamos un desarrollo con dominio visitante. PSG solo necesita de paciencia y movilidad para dar con ese primer gol que resuelva el partido. Y creemos no tardará en encontrarlo.

Pronóstico: Angers 0-3 PSG

¿A qué hora se juega el Angers vs PSG?

Ciudad : Angers, Francia

: Angers, Francia Estadio : Stade Raymond Kopa

: Stade Raymond Kopa Fecha : sábado 25 de abril

: sábado 25 de abril Hora : 13:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 19:00 ESP

: 13:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 19:00 ESP Árbitro: Jeremy Stinat

Historial de enfrentamientos directos entre el Angers y el PSG (últimos 5 encuentros)

Angers : 0

: 0 Empate : 0

: 0 PSG: 5

Último partido entre ambos: 22/8/2025 - PSG 1-0 Angers (Ligue 1, Fecha 2)

Paris Saint-Germain v Angers SCO - Ligue 1 McDonald's | Catherine Steenkeste/GettyImages

Últimos 5 partidos

Angers PSG Angers 1-1 Le Havre 18/04/26 PSG 3-0 Nantes 22/04/26 Rennes 2-1 Angers 11/04/26 PSG 1-2 Olympique de Lyon 19/04/26 Angers 0-0 Olimpyque de Lyon 05/04/26 Liverpool 0-2 PSG 14/04/26 Lens 5-1 Angers 20/03/26 PSG 2-0 Liverpool 8/4/26 Angers 0-2 Niza 14/03/26 PSG 3-1 Toulouse 3/4/26

¿Cómo ver el Angers vs PSG por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fanatiz, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT México Fox One España -

Últimas noticias del Angers

Ousmane Camara, uno de los defensores más importantes del equipo de Alexandre Dujeux, está en duda después de haber salido en el entretiempo del partido ante Le Havre por una molestia. A eso se suman Carlens Arcus, con problemas en la ingle, y Yassin Belkhdim, que arrastra una lesión en el brazo. Pierrick Capelle, Marius Courcoul y Ousmane Camara también han tenido inconvenientes recientes, lo que reduce bastante el margen de maniobra del DT.

En lo futbolístico, el equipo viene de empatar ante Le Havre, en un partido donde reaccionó tras empezar abajo en el marcador. El gol lo marcó Prosper Peter, quien volverá a estar desde el inicio ante PSG.

TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-LORIENT | JEAN-FRANCOIS MONIER/GettyImages

La probable alineación del Angers (5-3-2): Koffi; Raolisoa, Louer, Biumla, Lefort, Ekomie; Mouton, van den Boomen, Belkebla; Peter, Sbai.

Últimas noticias del PSG

Nuno Mendes sigue entre algodones tras el golpe que sufrió en Champions y no está garantizada su presencia, mientras que Vitinha viene de perderse el último partido por una molestia en el pie y será evaluado hasta último momento. A ellos se suma Quentin Ndjantou Mbitcha con un problema muscular.

No se esperan grandes rotaciones por parte de Luis Enrique, aún teniendo en cuenta el partido del próximo martes ante Bayern Múnich por la ida de las semifinales de Champions. Khvicha Kvaratskhelia, de gran presente con tres goles en sus últimos dos partidos de liga, estará desde el arranque, al igual que otro jugador fundamental para este equipo como Désiré Doué

Paris Saint-Germain v FC Nantes - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Xavier Laine/GettyImages

La probable alineación del PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia