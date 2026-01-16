Ante el posible interés del Real Madrid, Francia avanza para cerrar la llegada de Zidane

Zinedine Zidane está listo para volver al banquillo y reactivar formalmente su carrera como entrenador. Tras varios años de silencio y expectativa, el técnico francés ha tomado la decisión de aceptar un nuevo reto de máxima jerarquía, uno que le permitirá volver al primer plano del fútbol internacional.

El regreso de Zidane no se dará a nivel de clubes, sino en el escenario más simbólico posible: la selección nacional de Francia.



La Federación Francesa de Fútbol ya tiene definido que él será el sucesor en el cargo una vez concluida la próxima Copa del Mundo.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The French FA has taken formal steps to appoint Zinédine Zidane as France manager.



Work is already underway on choosing his backroom staff.



— @lequipe pic.twitter.com/bkBG5fwtDc — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 16, 2026

Aunque la decisión está tomada internamente, por ahora no se hará oficial de manera pública. Las razones responden a tiempos institucionales y al respeto de los procesos actuales dentro del combinado francés, que todavía tiene compromisos relevantes por delante antes de cerrar definitivamente una etapa histórica.

Zidane, consciente de la magnitud del desafío, ya trabaja de forma discreta en la conformación de su cuerpo técnico. El ex entrenador del Real Madrid busca rodearse de perfiles de absoluta confianza, con experiencia internacional y capacidad para gestionar un vestidor lleno de estrellas y altas expectativas.

El retorno del campeón del mundo de 1998 representa una apuesta fuerte por parte de la Federación, que ve en Zidane al líder ideal para iniciar un nuevo ciclo. Su historial ganador, su ascendencia sobre los futbolistas y su conocimiento del entorno pesan más que cualquier riesgo.

FRANKREICH - KROATIEN ( FRA - CRO ) 2:1 | Lutz Bongarts/GettyImages

Durante su etapa como técnico de clubes, Zidane demostró una gestión sobresaliente en escenarios de máxima presión. Ahora, el reto será distinto: construir una identidad competitiva desde la continuidad, manejar tiempos largos de selección y preparar un proyecto que tenga impacto inmediato y futuro claro.

En Francia, la noticia ya genera expectativa tanto en la afición como en el entorno del equipo nacional. La figura de Zidane simboliza estabilidad, ambición y respeto, valores que la federación considera clave para sostener el nivel competitivo del seleccionado en el periodo posterior al Mundial.

Salvo un giro inesperado, el anuncio oficial llegará en su debido momento y marcará uno de los regresos más esperados del fútbol moderno. Zinedine Zidane volverá al centro de la escena, esta vez con un país entero como responsabilidad y con la misión de volver a ganar.