Antoine Griezmann rompe su sequía goleadora en LaLiga con un gol al Real Madrid
El derbi madrileño terminó de la manera más dulce posible para el Atlético de Madrid. En el minuto 94, cuando el Real Madrid buscaba un gol que lo acercara en el marcador, llegó la sentencia definitiva. Álex Baena condujo un contragolpe eléctrico y sirvió un pase medido a Antoine Griezmann, que había ingresado minutos antes.
El francés no falló: controló dentro del área y definió raso, con frialdad, imposible para Thibaut Courtois. El 5-2 encendió al Metropolitano y rubricó un partido perfecto de los de Diego Simeone.
De esta manera, Griezmann rompió una larga racha sin gol. El delantero francés llevaba 22 partidos sin anotar en LaLiga. Su último gol lo había anota el pasado 1 de febrero.
El Atlético fue tremendamente superior de principio a fin. Supo aprovechar los errores del rival, golpeó en los momentos clave y desplegó un fútbol intenso, vertical y efectivo. El Real Madrid, en cambio, nunca encontró la manera de frenar la avalancha rojiblanca, especialmente en una segunda parte dominada de forma aplastante por los locales.
Con esta victoria, el Atlético de Madrid no solo se queda con los tres puntos, sino que manda un mensaje contundente a la Liga: está preparado para luchar por el título. La clasificación se aprieta y, si el Barça gana mañana, se colocará líder tras esta séptima jornada. El campeonato se pone más vivo que nunca.
Javi Álvarez es un redactor y editor de 90min España. Enamorado desde pequeño del FC Barcelona y amante incondicional de Leo Messi. ¿Su plan favorito? Reunirse con amigos y ver un partido. Cualquier partido vale si la compañía es buena y el balón echa a rodar.