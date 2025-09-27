El derbi madrileño terminó de la manera más dulce posible para el Atlético de Madrid. En el minuto 94, cuando el Real Madrid buscaba un gol que lo acercara en el marcador, llegó la sentencia definitiva. Álex Baena condujo un contragolpe eléctrico y sirvió un pase medido a Antoine Griezmann, que había ingresado minutos antes.

El francés no falló: controló dentro del área y definió raso, con frialdad, imposible para Thibaut Courtois. El 5-2 encendió al Metropolitano y rubricó un partido perfecto de los de Diego Simeone.

De esta manera, Griezmann rompió una larga racha sin gol. El delantero francés llevaba 22 partidos sin anotar en LaLiga. Su último gol lo había anota el pasado 1 de febrero.

That was Antoine Griezmann's first league goal in 22 matches and his first since February 1st.



What a time to snap that streak 🔥 pic.twitter.com/vjxubOLN0O — ESPN FC (@ESPNFC) September 27, 2025

Para ver en EEUU

GRIEZMANN ENDS HIS GOAL DROUGHT TO SEAL THE WIN FOR ATLETI!



THEY DESTROY REAL MADRID 5-2 IN THE DERBY 🤯 pic.twitter.com/NqlqqtD1AW — ESPN FC (@ESPNFC) September 27, 2025

Para ver en España

🚨🇪🇸 GRIEZMANN MAKES IT FIVE FOR ATLETICO MADRID !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Atlético Madrid 5-2 Real Madrid.pic.twitter.com/A0pcacr7fX — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 27, 2025

Para ver en LATAM

¡DERBI LIQUIDADO!



Griezmann definió con pierna derecha para que Atlético de Madrid golee 5-2 a Real Madrid en #LaLigaEnDSPORTS. #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/1wudTzCqZj — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

El Atlético fue tremendamente superior de principio a fin. Supo aprovechar los errores del rival, golpeó en los momentos clave y desplegó un fútbol intenso, vertical y efectivo. El Real Madrid, en cambio, nunca encontró la manera de frenar la avalancha rojiblanca, especialmente en una segunda parte dominada de forma aplastante por los locales.

Con esta victoria, el Atlético de Madrid no solo se queda con los tres puntos, sino que manda un mensaje contundente a la Liga: está preparado para luchar por el título. La clasificación se aprieta y, si el Barça gana mañana, se colocará líder tras esta séptima jornada. El campeonato se pone más vivo que nunca.