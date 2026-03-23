Antoine Griezmann ya habría viajado a los Estados Unidos para firmar su contrato con el Orlando City SC

Antoine Griezmann podría estar viviendo sus últimas anécdotas con el Atlético de Madrid de España, pero afortunadamente, todavía tiene posibilidades de entregarle a la afición la Copa del Rey y la UEFA Champions League, dos campeonatos con los cuales sin duda alguna agrandaría su leyenda en la institución colchonera.

🚨💣 BREAKING: Antoine Griezmann to Orlando City, here we go! Verbal agreement in place for French star to join MLS side.



Agreement on deal for July 2026, free transfer from Atlético.



After deal for March rejected, agreement done for summer. Griezmann will travel this week to… pic.twitter.com/e3Nb3Ienjx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2026

El próximo 18 de abril, el atacante francés y los Colchoneros se encararán con la Real Sociedad para definir al campeón de la Copa del Rey en el Estadio de La Cartuja, mientras en la Champions League tienen como rival al FC Barcelona, arrancando la llave el 8 de abril en el Spotify Camp Nou, para cerrarlo todo el 14 de abril en el Estadio Metropolitano.



A pesar de esto, eso no impide que el galo esté definiendo su futuro y es que diferentes reportes apuntan que, una vez que su equipo perdió 3-2 frente al Real Madrid en el ‘derbi madrileño’ de LaLiga, viajó hacia los Estados Unidos para poder firmar su contrato con el Orlando City SC de la MLS, equipo con el cual ya había sido vinculado en las últimas semanas.



Sobre esta información, el Diario MARCA explicó que el campeón del mundo aprovechará los días de descanso que tiene el club madridista para movilizarse a suelo norteamericano. Todo esto, con el permiso y visto bueno del Atleti, que tiene claro que le va a poner todas las facilidades a su máximo goleador en la historia para poder marcharse.

🚨🚨 ¡EXCLUSIVA MARCA! 🚨🚨



Griezmann viaja a Orlando para firmar por un equipo de la MLS pic.twitter.com/yzFett9U3N — MARCA (@marca) March 23, 2026

Aunado a ello, ESPN confirmó que el galo firmaría un vínculo por los siguientes dos años, con opción de poder extenderlo un año más. Gracias a esto, Griezmann estaría listo para ponerse la casaca de los Leones en el mes de julio, en lo que sería el último desafío de su exitosa trayectoria.



Hasta ahora, El Principito ha conquistado con el equipo español una Supercopa de España, así como una Europa League y una Supercopa de Europa, además está consolidado como el mayor anotador del club con 211 dianas, a la espera de poder hacer más.