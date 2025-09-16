Antonio Conte critica al Manchester United tras el debut de Rasmus Hojlund en el Nápoles

Antonio Conte no pudo evitar burlarse del Manchester United luego del estelar debut de Rasmus Højlund para los actuales campeones de la Serie A.

A pesar de su deseo manifiesto de quedarse y luchar por su puesto en el Manchester United , Højlund se vio excluido de los planes de Ruben Amorim para la temporada 2025-26. El delantero fue ignorado en los tres primeros partidos de los Diablos Rojos en la Premier League, lo que lo obligó a marcharse antes del cierre del mercado de fichajes de verano.

Højlund se unió al Nápoles en el último día del mercado de fichajes, llegando al club italiano cedido por una cantidad inicial de 6 millones de euros (5,2 millones de libras, 7 millones de dólares). El acuerdo incluye una cláusula de compra obligatoria por un valor estimado de 44 millones de euros (38 millones de libras, 51,8 millones de dólares) en 2026 si el Nápoles se clasifica para la Champions League.

El internacional danés fue seleccionado en el primer partido del Nápoles tras el parón internacional de septiembre y marcó a los 14 minutos de su debut. El gol de Højlund fue el gol de la victoria de su nuevo club por 3-1 sobre la Fiorentina.

ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Después del partido, Conte habló con los medios y reflexionó sobre el traspaso de Højlund a Italia, agradeciendo al Manchester United por otro jugador que podría seguir jugando y potencialmente ayudar al Napoli a ganar títulos.

“Højlund solo tiene 22 años. Lo fichamos del Manchester United después de ver la suerte que nos trajo [Scott] McTominay”, bromeó el ex entrenador del Chelsea.

Scott McTominay se despidió del Manchester United después de 22 años en el club para unirse al Napoli en agosto de 2024. El internacional escocés ayudó a los Diablos Rojos a ganar dos Copas Carabao, una Copa FA y la Europa League antes de mudarse a la Serie A.

Sin embargo, el jugador de 28 años elevó rápidamente su juego con Conte, convirtiéndose en una parte integral de la campaña ganadora de la Serie A 2024-25 del Napoli. La temporada de debut de McTominay con los gigantes italianos fue tan impresionante que le valió una nominación al Balón de Oro 2025 .

Højlund espera seguir un camino similar para revitalizar su carrera. El delantero tuvo dificultades para estar a la altura de las expectativas generadas por su traspaso inicial al Manchester United por 75 millones de euros (65 millones de libras, 87,9 millones de dólares), anotando solo 26 goles en 95 partidos con el equipo inglés.

Ahora, con la fe de un nuevo entrenador y un cambio de escenario, Højlund se embarca en un nuevo capítulo de su carrera.

"Solo conozco a [Conte] desde hace tres días, pero es un entrenador muy directo, con el que tengo una buena relación", dijo Højlund a DAZN después de su debut, y agregó: "Soy joven todavía y tengo mucho que aprender. A veces me ha costado en algunos grupos, pero aquí me he sentido cómodo desde el principio. Ha sido un comienzo fantástico".

