Antonio Mohamed dio la clave sobre el penalti fallado de Sergio Ramos

Toluca y Monterrey jugaron el mejor partido de la Liga MX en lo que va de semestre. El mismo cerró con un triunfo para los diablos por 6-2. Uno de los momentos clave del encuentro fue la falla de penalti de Sergio Ramos. Para que esto se diera, las decisiones de Antonio Mohamed fueron clave.

UN CRACK 👏#CentralFOX | Antonio Mohamed reveló que anoche se puso a ver un video de cuando dirigía al Celta de Vigo, Sergio Ramos marcó un penal a lo 'Panenka' y por esa razón le pidió a Hugo González que se quedara en el centro. pic.twitter.com/fiz0U2Wk1G — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 25, 2025

En la noche no me podía dormir, me vine a ver una película, que era la única mañana a las 2, y estaba en Youtube y empecé a ver, y digo, a ver cómo nos enfrentamos a Sergio Ramos. Empecé a ver el Celta de Vigo vs. Real Madrid, y me hizo un gol picando el balón, me acordé, y en ese momento le dije a Angulo, dile a Hugo que se le va a picar. Antonio Mohamed

Toluca v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Mohamed sabe que ese fallo de Ramos fue clave para el resurgir de los suyos.

A veces tienes suerte, a veces no. Es como que lo soñé, y yo sabía que iba a picar. Así que bueno, una ayuda para el equipo, ahí el equipo reaccionó y pudimos ganar el partido. Así se vio. Me pasó eso por la cabeza, porque justo anoche estaba viendo las imágenes, y sentía que en un momento de ese partido lo iba a hacer. Así que bueno, pudimos saltar, a veces es cierto, a veces no. Antonio Mohamed

El entrenador cerró recordando el cariño que tiene por Monterrey, club con el cual fue campeón de la Liga MX.

Todos saben lo que siento por Rayados, ahora soy rival, me debo a este gran club (Toluca), estoy muy feliz acá y también muy feliz con los resultados, por toda la gente que está detrás del equipo, no nos queda otra que seguir por este camino, el camino del trabajo, de unidad y del perfil bajo para seguir creciendo. Antonio Mohamed

