Antonio Mohamed establece una postura como futuro técnico de México

Antonio Mohamed fue contundente al referirse a la posibilidad de dirigir a la selección mexicana. El técnico argentino aseguró que esa etapa ya quedó atrás en su carrera, en un momento donde su nombre había sido colocado como opción ante los movimientos recientes en el banquillo nacional y la sucesión de Javier Aguirre.

El llamado 'Turco' no dejó espacio a interpretaciones y asumió que su ciclo con el combinado nacional está cerrado. “México no, ya pasó para mí”, expresó el estratega, dejando claro que no se trata de una negativa circunstancial, sino de una convicción personal construida tras años de experiencia en el futbol mexicano.

La Selección Mexicana no... ¿pero Rayados sí?



🗣️"México no, ya pasó para mí. Monterrey siempre está en mi radar y mi corazón, ahora tengo un contrato con Toluca y soy muy feliz, quien te dice en unos años ¿no?".



Mohamed agregó que hoy su presente está completamente enfocado en Toluca, club con el que mantiene contrato vigente y en el que se declara satisfecho. En ese contexto, explicó que no contempla distracciones externas ni escenarios inmediatos que lo saquen del proyecto que actualmente encabeza en el Estado de México.

Las declaraciones llegan después de que su nombre sonara con fuerza como un posible reemplazo de Javier Aguirre, en medio del debate sobre el rumbo del Tri rumbo a los próximos procesos internacionales. Sin embargo, el propio Mohamed se encargó de cerrar cualquier especulación desde su postura personal.

Monterrey v Toluca - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Donde sí dejó una rendija abierta fue en un eventual regreso a Rayados de Monterrey, club con el que conquistó títulos y construyó una relación especial. “Monterrey siempre está en mi radar y en mi corazón”, señaló, aunque aclaró que no se trata de un plan cercano ni algo que hoy esté sobre la mesa.

El estratega fue enfático en subrayar que cualquier retorno a Rayados solo podría contemplarse en un escenario lejano, cuando las condiciones personales y profesionales así lo permitan. Por ahora, su prioridad es cumplir con su contrato actual y seguir compitiendo al más alto nivel.

En paralelo, dentro del entorno del futbol mexicano, la ruta hacia el futuro del banquillo nacional parece seguir apuntando a Rafael Márquez. El ex capitán del Tri continúa siendo considerado como el proyecto natural a mediano y largo plazo para encabezar la selección mexicana.