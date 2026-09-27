Antonio Mohamed quedó caliente contra Cruz Azul y despotricó contra el arbitraje de Katia Itzel García

Este sábado en el Estadio Banorte Azteca se llevó a cabo un encuentro entre dos candidatos al título del Apertura 2026, ya que Cruz Azul y Toluca mostraron grandes argumentos en el empate 3-3, donde el uruguayo Gabriel Fernández hizo un doblete para los cementeros, mientras Alexis Vega repitió la dosis a favor de los choriceros.

¡NO LE SACARON ROJA A PIOVI! 😳



Tras el 2-2 de Alexis Vega, Gonzalo Piovi levantó de más la pierna y le dejó un tallón en el muslo a Paulinho.



Katia Itzel García mostró amarilla por juego peligroso y el VAR ni intervino.



¿Era de expulsión?#Toluca #CruzAzul #LigaMX pic.twitter.com/hDaCrLMrvl — Quinto Partido (@quintopartidoof) September 27, 2026

De hecho, La Máquina comenzó ganando por 2-0 gracias al argentino Nico Ibáñez y El Toro, pero los Diablos Rojos no bajaron los brazos logrando la remontada a través del brasileño Helinho Castro y el capitán escarlata. No obstante, cuando parecía que los visitantes se llevaban los tres puntos, Fernández apareció una vez más para poner cifras definitivas.



Pese a que sacaron una unidad, el técnico de los mexiquenses, el argentino Antonio Mohamed, quedó bastante caliente con el arbitraje, ya que desde su punto de vista tanto el argentino Gonzalo Piovi como el colombiano Willer Ditta debieron irse expulsados, mas la silbante Katia Itzel García dejó que todo siguiera igual.



“De haber un árbitro normal ganamos el partido. Vieron claras las expulsiones de Piovi, vieron el contacto de Ditta con el juez de línea, lo vieron todos. Un árbitro normal, que entienda el juego, seguramente era otro el trámite. El resultado es justi porque los dos equipos jugaron bien, hicieron todo para ganar, dos equipos que van al frente”, criticó El Turco durante la conferencia de prensa.

🚨 Si la Comisión de Arbitraje fuera seria y respaldara a sus jugadores, Willer Ditta tendría que recibir un CASTIGO EJEMPLAR. ‼️



El defensa de @CruzAzul EMPUJA al árbitro asistente Jonathan Maximiliano Gómez...



Al último que lo hizo le cayeron 5 partidos de SUSPENSIÓN. 🟥… pic.twitter.com/qwqOTUKOH9 — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) September 27, 2026

“Al árbitro le dan oportunidad y no aprende, no está a la altura de un partido así, lamentablemente. Una patada de Piovi en los testículos de Paulinho, muy claro y lo de Ditta también lo vieron todos. Para mí no está a la altura, se lo dije a la cara. Para mí no está a la altura y le dan oportunidades. Para estar a este nivel debe de tener talento, entender el juego, para mí no lo entiende. Es una apreciación, no es que diga la verdad”, añadió.



Claramente, el campeón del fútbol mexicano se sintió afectado porque las jugadas antes citadas fueron bastante polémicas. Tras el empate 2-2, Piovi levantó de más la pierna y le dejó un tallón en el muslo al portugués Paulinho Dias, con Katia Itzel mostrando solamente el cartón preventivo sin que el VAR interviniera.



Asimismo, Ditta encaró al asistente de línea Maximiliano Gómez hasta el grado de colocarle el dedo en el pecho para empujarlo, sin que fuera castigado, aunque se espera que pueda recibir una sanción de hasta cinco partidos por actitud antideportiva.