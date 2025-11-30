Antonio Rudiger y Eder Militão están de vuelta en el XI del Real Madrid

El Real Madrid está de visita en Girona para su duelo de la Jornada 14 de la temporada 2025/26 de LaLiga y antes del arranque del duelo comenzaron las buenas noticias para Xabi Alonso, quien ha recuperado a varios jugadores para encarar este encuentro.

Desde el final de la semana, Antonio Rüdiger, Eder Militão y Franco Mastantuono recibieron el alta médica y con eso podían ser elegibles para este partido en el Estadi Municipal de Montilivi, situación que fue aprovechada por el estratega español, quien decidió colocar de inicio a ambos defensores para este juego que podría ser hasta cierto punto a modo.

Rüdiger ya superó una molestia en el recto anterior de la pierna izquierda y ya tomó el lugar de Dean Huijsen, quien terminó con molestias tras el duelo correspondiente a la fecha cinco de la UEFA Champions League.

Por su parte Militão, quien sufría una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha, también volverá a las canchas luego de estar algunas semanas fuera para su recuperación, siendo él el menos afectado a nivel físico del resto de sus compañeros.

Mastantuono, por su parte, es el que más problemas tuvo ya que tiene casi dos meses fuera por lesión, después de lo que había sido un muy buen inicio de campaña para el atacante. Tenía pubalgia, razón por la cual tampoco había visto actividad con la oncena merengue.

Ya con un cuadro un tanto más completo, el Madrid buscará el tercer triunfo consecutivo en Girona, ya que en sus últimas dos visitas ha logrado derrotarlos tres goles por cero, ambas en el certamen liguero español.