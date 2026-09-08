Antonio Vergara, joya del Napoli: ¿puede ser elegible por la selección mexicana?

El nombre de Antonio Vergara comenzó a tomar fuerza alrededor de la selección mexicana. El mediapunta italiano de 23 años, considerado una de las grandes apariciones recientes en el Napoli, tendría ascendencia mexicana y, por ende, podría convertirse en una alternativa para el combinado nacional. Sin embargo, existe una precisión fundamental: nada está confirmado.

La versión comenzó a circular después de que el especialista en futbol italiano Vito de Palma mencionara durante una transmisión de ESPN que Vergara tendría raíces mexicanas. Desde entonces, la posibilidad despertó interés entre aficionados y medios, aunque, hoy mismo no hay dato alguno que confirme dicho escenario.

Ni el propio futbolista, ni su entorno, ni mucho menos el Napoli han confirmado públicamente que Vergara posea nacionalidad mexicana o pueda obtenerla mediante ascendencia. Siendo el caso, resulta precipitado ponerle en el entorno de la selección mexicana pues al día de hoy, no es legalmente elegible.

Desde el aspecto deportivo, su perfil resulta especialmente atractivo. Vergara nació en Frattaminore, Italia, y puede desempeñarse principalmente como mediapunta, aunque su capacidad técnica también le permite ocupar el extremo derecho. Aunque de virtudes diferentes, posicionalmente, es un perfil similar al de Gilberto Mora.

Genoa CFC v SSC Napoli - Serie A Enilive | NurPhoto/GettyImages

Su crecimiento con el Napoli también ha disparado la atención sobre su futuro internacional. Formado durante buena parte de su carrera en las categorías inferiores del conjunto napolitano, Vergara atravesó cesiones en Pro Vercelli y Reggiana antes de regresar este año definitivamente. Hoy, tiene un sitio dentro del plantel.

Hay, además, otro elemento importante dentro de su expediente internacional. Vergara ya formó parte de los procesos juveniles de Italia y fue convocado por la selección Sub-19 en 2022, participando en un encuentro amistoso frente a Turquía. Es clave señalar que dicho antecedente, no cierra las puertas a México en caso de que su nacionalidad mexicana salga a flote.

Así, Antonio Vergara aparece como un nombre de sumo interés, pero todavía rodeado por dudas. La posibilidad de verlo con México dependerá primero de confirmar que realmnte existe esa ascendencia y que jurídicamente puede acceder a la nacionalidad. Hasta entonces, hablar de una futura convocatoria al Tri es innecesario.

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