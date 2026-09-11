Araújo gana protagonismo en el Liverpool y el club analiza ejecutar la opción de compra

Ronald Araújo llegó al Liverpool cedido por el FC Barcelona con la necesidad de recuperar protagonismo. Aunque apenas fue titular en dos encuentros, el uruguayo dejó una imagen muy positiva, especialmente en el triunfo ante el Atlético de Madrid por la UEFA Champions League 2026/27.

En ese partido fue elegido como uno de los mejores del encuentro y sorprendió incluso en faceta ofensiva con una asistencia para Dominik Szoboszlai. Su rendimiento convenció a la afición y también al cuerpo técnico, que encontró en él una solución para una zona que necesitaba refuerzos.

That assist 😮‍💨



An all-round strong performance secures Araújo our @carlsberg Player of the Match award tonight 🏆 pic.twitter.com/GNKmTque1X — Liverpool FC (@LFC) September 9, 2026

Iraola encontró otra función para Araújo

Una de las claves de su adaptación fue la posibilidad de utilizarlo como lateral derecho. Si bien su posición natural es la de central, su potencia física, capacidad defensiva y experiencia en distintas zonas de la última línea le permiten ofrecer alternativas para el planteo táctico de los partidos.

Andoni Iraola quedó especialmente satisfecho con sus primeras actuaciones y resaltó que su aporte no se limita a la defensa. El entrenador destacó también su capacidad para incorporarse al ataque, algo que quedó demostrado ante el rojiblanco. "Estoy muy contento con él. Ha venido con ganas de demostrar que pertenece a este nivel. Espero que podamos mantenerlo aquí", expresó el técnico.

Liverpool ya tiene una decisión por delante

El acuerdo entre los Reds y el Barcelona contempla una opción de compra cercana a los 55 millones de euros, que el conjunto inglés podrá ejecutar al término de la temporada. No existe obligación de adquirir al futbolista, por lo que la decisión dependerá de su rendimiento y de las necesidades del plantel.

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Según trascendió, Araújo se siente cómodo en el club y estaría dispuesto a continuar en Anfield más allá de su cesión. El propio defensor lo dejó entrever tras el duelo europeo: “Estoy realmente feliz de estar aquí porque Liverpool es un gran club. Tengo muchas ganas de seguir dándolo todo para continuar ayudando al equipo”, expresó.

Incluso, el uruguayo habría aceptado en su momento una reducción salarial para facilitar su llegada a Inglaterra, mientras que el Liverpool asumió la totalidad de su sueldo durante esta temporada. Aún ási, ahora, su futuro dependerá de lo que pueda demostrar sobre el terreno de juego.

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