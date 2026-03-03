Arbeloa está en la cuerda floja tras la segunda derrota consecutiva del Real Madrid

La ilusión que acompañó la llegada de Álvaro Arbeloa al banco del Real Madrid parece haberse esfumado. Lo que en su momento se interpretó como un golpe de timón para enderezar el rumbo de la temporada hoy genera más interrogantes que certezas. La derrota ante el Getafe CF, dirigido por José Bordalás, no hizo más que profundizar la sensación de retroceso.

El equipo no solo perdió el liderato semanas atrás: también ha extraviado la identidad que se pretendía recuperar con el cambio de entrenador. En Santiago Bernabéu y en la ciudad deportiva de Valdebebas se percibe un clima espeso, marcado por la incertidumbre.

Señales preocupantes

Más allá de los resultados, el funcionamiento colectivo ofrece síntomas inquietantes. Pruebas tácticas con futbolistas fuera de posición, desconexiones en tramos decisivos y una alarmante fragilidad emocional explican parte del bajón. La distancia de cuatro puntos respecto al FC Barcelona duele, sobre todo por cómo se produjo: tropiezos ante CA Osasuna y el propio Getafe reabrieron una Liga que parecía encarrilada.

En el club buscan explicaciones más allá de las lesiones. El bajón físico y la falta de respuesta en los momentos críticos ponen en el centro del debate la gestión del cuerpo técnico. Aunque los futbolistas no quedan al margen de la crítica, el entrenador concentra la mayor presión.

El cierre ante el Getafe fue un reflejo de esa desorientación: sin claridad en el juego, con protestas innecesarias y acumulación de tarjetas, incluida una expulsión, el equipo transmitió impotencia. Paradójicamente, el tramo final resultó cómodo para Bordalás, acostumbrado a partidos mucho más ásperos.

La Champions como salvavidas

Con tres meses por delante, el calendario asoma exigente. Y en el horizonte inmediato aparece la gran oportunidad: la UEFA Champions League. En poco más de una semana, el Manchester City de Pep Guardiola visitará el Bernabéu en un duelo que puede redefinir la temporada.

Para Arbeloa, ese cruce es más que una eliminatoria: es una prueba de autoridad y liderazgo. Dispone de días clave para recuperar la conexión con un plantel que parece haber perdido chispa y convicción. En Madrid saben que Europa suele actuar como refugio emocional cuando LaLiga se complica. La pregunta es si esta vez alcanzará para sostener un proyecto que, de momento, vuelve a tambalear.

