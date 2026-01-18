Si bien le ganó 2-0 al Levante, el Real Madrid ha tenido una tarde caliente este sábado en el Bernabéu: el estadio habló tras las derrotas frente al FC Barcelona en la final de la Supercopa de España y contra el Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey.

Uno de los apuntados fue Vinicius Jr., a quien se lo vio particularmente afectado por los pitidos. En relación a eso, Álvaro Arbeloa se encargó de apoyarlo públicamente: "Vini nos ha dado varias Champions, espero que a nadie se le olvide. Nos ha dado muchos buenos momentos, ha sido un jugador que ha tirado del carro, que se ha echado el equipo a la espalda siendo un chaval", dijo en rueda de prensa.

"Ahora vamos a trabajar mucho para buscarle, para darle muchos balones, para que siga desequilibrando, para que diga que es un buen jugador. Para que vuelva a esa versión que todos sabemos que puede dar y para que vuelva a hacer felices a los aficionados. Creo que es uno de los nuestros y lo va a seguir siendo mucho tiempo", agregó.

Real Madrid v Levante - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Sobre la gente del Real Madrid, reflexionó: "Respeto muchísimo al público del Bernabéu, muchísimo. Y es una de las razones por las que este club es tan grande. Porque la exigencia que pone a los jugadores les hace dar lo mejor de sí mismos. El público del Bernabéu también quiere ver la mejor versión de Vinicius, la que vimos contra el Barcelona apenas hace una semana".

"Sabemos de la semana donde venimos, sabemos que éste es el club más grande del mundo, que exige el máximo y lo que nos pide el Bernabéu. Y creo que esa exigencia siempre la tenemos que tomar a bien porque saben que podemos dar mucho más, que debemos dar mucho más, que tenemos que estar a la altura del Real Madrid. Y, por supuesto, nada que reprochar a nuestra afición. Al revés, somos nosotros los que nos tenemos que mirar a nosotros mismos y darle mucho más de lo que le estamos dando", concluyó.