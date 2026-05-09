La rueda de prensa de Álvaro Arbeloa de cara al clásico entre el Real Madrid y el Barcelona probablemente fue una de las apariciones públicas más esperadas de la semana. Los escándalos que salieron a la luz sobre las supuestas internas en el vestuario merengue dominaron la agenda desde que trascendió la pelea entre Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni, junto con distintas versiones sobre una fractura en la relación del entrenador con parte del plantel y también entre futbolistas.

Por encima del conflicto entre los jugadores, en Valdebebas generó enorme malestar la circulación pública de información privada del vestuario. Dentro del club entienden que la difusión de discusiones, sanciones, peleas y conversaciones dañó la convivencia puertas adentro. Según trascendió, el club blanco inició una búsqueda para identificar al responsable de las filtraciones.

De hecho, fue el primer tema que periodistas y el mismo DT trajeron a la mesa durante la conferencia de prensa previa al duelo en el Camp Nou que, dicho sea de paso, podría consagrar campeones a los culés. El entrenador eligió defender a sus futbolistas, apuntó contra quien divulgó la información y expresó su decepción por la situación vivida durante los últimos días. "Que se filtren cosas que pasan en el vestuario es una traición al Real Madrid. Y me entristece mucho", expresó el técnico español.

Consultado por el origen de las versiones que llegaron a la prensa, Arbeloa evitó señalar responsables dentro del grupo. "No trabajo en la CIA ni nada por el estilo. No voy a acusar a ningún jugador", comentó.

🚨 Álvaro Arbeloa, sobre 'el topo':



💬 "¿Si lo tengo detecado? no, no trabajo en la CIA, no estoy acusando a los jugadores, hay mucha gente alrededor del primer equipo del Real Madrid"



💬 "Que se filtren cosas del vestuario es una traición al Real Madrid" pic.twitter.com/6m3cqgm0k2 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 9, 2026

El conflicto entre Valverde y Tchouaméni explotó luego de un entrenamiento. Un cruce futbolístico habría derivado en una discusión verbal que continuó al día siguiente y terminó con el uruguayo golpeándose la cabeza contra una mesa del vestuario. El mediocampista recibió atención médica, puntos en la cabeza y quedó descartado para las siguientes dos semanas. El mismo club sacó un comunicado informando que el capitán madridista había sufrido un "traumatismo craneoencefálico".

La dirigencia del club abrió expedientes disciplinarios y aplicó sanciones económicas de 500.000 euros para cada futbolista. Arbeloa respaldó la decisión institucional y valoró la actitud posterior de ambos jugadores.

"Estoy orgulloso de la rapidez y de la transparencia con la que actuó el club. Los jugadores reconocieron su error, pidieron perdón y mostraron arrepentimiento", afirmó.

🚨 ÚLTIMA HORA I Comunicado de Valverde



❌ Valverde desmiente que Tchouamení le haya pegado: "En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho"



👊 "Golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente"



🙏 "Lo siento de corazón… pic.twitter.com/Mb1txZx4bC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 7, 2026

El entrenador también negó versiones sobre una ruptura interna dentro del grupo. "Es mentira que mis jugadores no sean profesionales. Es mentira que alguien me haya faltado el respeto"”, sostuvo.

No es un detalle menor que todo esto haya salido a la luz en la semana previa al clásico contra Barcelona. El plantel viajará a Cataluña para medirse con el equipo de Hansi Flick, ya con chances muy reducidas de salvar el curso e incluso con la posibilidad de consagrar al eterno rival en caso de empate o triunfo culé.

Toda esta situación dejó expuesta una fractura interna que, puertas adentro, consideran delicada. Arbeloa buscó bajar la temperatura pública del conflicto y poner la atención en el partido. "Lo que pasa en el vestuario del Real Madrid debería quedarse en el vestuario", sentenció.