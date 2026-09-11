Arda Güler convence al Real Madrid y el club ya prepara una renovación millonaria

Según confirmó Fabrizio Romano, el Real Madrid y Arda Güler llegaron a un acuerdo para ampliar el vínculo que los une. La nueva relación contractual extenderá su permanencia en el Santiago Bernabéu hasta junio de 2032 y contemplará una mejora salarial.

Desde su llegada en 2023 procedente del Fenerbahce, el turco atravesó un periodo de adaptación antes de comenzar a ganar protagonismo. Con el paso del tiempo, se consolidó dentro del plantel y hoy, con 21 años, ocupa un papel mucho más relevante en el proyecto deportivo del merengue.

🚨⚪️ BREAKING: Arda Güler has agreed to sign new deal at Real Madrid! 🔐🇹🇷



The agreement is done and set to be announced soon — understand it will be valid until June 2032, six years.



Arda already said yes — first call on talks @diarioas. All conditions have been accepted. pic.twitter.com/gG9bDvPJcT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2026

Mourinho encontró su mejor versión

La llegada de José Mourinho al banco tampoco modificó la progresión del futbolista; por el contrario, el entrenador busca aprovechar sus principales cualidades en zonas cercanas al área. El portugués considera que Güler dispone de mayor libertad para acercarse al último tercio y participar en las acciones ofensivas, un contexto que parece favorecer su rendimiento.

Durante la temporada 2025/26, el mediocampista terminó con seis goles y 14 asistencias, un registro que refleja el crecimiento de un jugador que dejó de ser únicamente una apuesta de futuro para convertirse en una alternativa concreta dentro del plantel.

Asimismo, el miércoles, antes del duelo entre el Real Madrid y el Inter de Milán por la primera fecha de la UEFA Champions League 2026/27, recibió el premio a Breakthrough Player de la edición pasada del torneo. El reconocimiento corresponde a una destacada campaña en la que repartió dos goles y cuatro asistencias.

El Madrid piensa a largo plazo

Con la renovación, el Real Madrid pretende ajustar el contrato de Güler a su nuevo estatus dentro del equipo. La mejora económica será acompañada por una extensión que lo mantendrá ligado al club hasta 2032, según la información más reciente.

Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Diego Souto/GettyImages

La intención es dejar asegurado durante varios años a uno de los jóvenes que más evolucionó desde su llegada a Valdebebas. Su protagonismo, sus números y la confianza de Mourinho llevaron a la directiva a mover fichas antes de que su actual contrato, con vencimiento en 2029, entrara en una etapa decisiva.

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