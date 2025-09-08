Arda Güler opina sobre las comparaciones con Lamine Yamal: "No me sorprende"

La joven estrella del Real Madrid, Arda Güler, admitió que ‘entiende’ las comparaciones con Lamine Yamal, del Barcelona, en la previa del clasificatorio al Mundial entre Turquía y España del domingo por la noche.

Turquía no pudo conseguir el triunfo ante España, tras haber comenzado su campaña de clasificación con un triunfo 3–2 sobre Georgia. Cuartofinalistas en la Euro 2024, el equipo de Vincenzo Montella aspira a disputar apenas su tercer Mundial en 2026

Sin embargo, la presencia de los campeones de Europa en su grupo significa que, con toda probabilidad, tendrán que conformarse con un lugar en el repechaje.

Turkiye v Spain - 2026 FIFA World Cup European Qualifiers | Anadolu/GettyImages

El creador de juego del Madrid, Güler, es la cara emergente de la selección turca, y el exjugador del Fenerbahçe está llamado a tener un papel importante en el equipo de Xabi Alonso esta temporada, tras haber tenido una participación esporádica bajo la conducción de Carlo Ancelotti.

Alonso es un gran admirador del joven de 20 años, y algunos se preguntan si el talentoso Güler podría irrumpir en la capital española de manera similar a lo que ha hecho Yamal en el Barça. Han abundado las comparaciones entre ambos jugadores en la previa del clasificatorio del domingo, con el seleccionador español Luis de la Fuente describiendo a la pareja como ‘grandes futbolistas’.

Güler fue puesto frente a la prensa antes de la visita de Yamal y España, y los periodistas estaban ansiosos por conocer su visión sobre las comparaciones que están surgiendo.

“No tengo mucho que decir sobre Lamine Yamal”, declaró a la prensa. “No jugamos en las mismas posiciones. Pero entiendo las comparaciones, porque él está en el Barcelona y yo en el Real Madrid.

🚨🗣️Arda Guler: "I'm not surprised by what Lamine Yamal is doing because has a lot of talent and will do his utmost to make it difficult for us." pic.twitter.com/EyAcbQOKNF — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 6, 2025

“Le deseo lo mejor. No me sorprende lo que Lamine está logrando. Es muy talentoso y hará todo lo posible por complicarnos las cosas”.

El seleccionador de Turquía, Montella, no dudó en elogiar a su par del Madrid, Alonso, por la confianza depositada en Güler, empujando al joven mediocampista fuera de su zona de confort con el objetivo de ayudarlo a alcanzar todo su potencial.

“Arda ha jugado de manera constante para el Real Madrid desde el final de la temporada pasada”, señaló Montella. “Es un enorme talento y un gran jugador. Puede desempeñarse en cualquier posición, y lo está haciendo más retrasado [en el mediocampo].

“Xabi Alonso lo ha obligado a hacer cosas diferentes”.

Tras el choque del domingo, es probable que ambos jugadores vuelvan a enfrentarse en el primer Clásico de la temporada 2025/26, el 26 de octubre. El Barça de Yamal ha dominado los Clásicos recientes, ganando los últimos cuatro partidos.

