Arda Güler pone fin a la polémica sobre su presente en el Real Madrid

Arda Güler decidió romper el silencio tras las recientes declaraciones de su descubridor, Serhat Pekmezci, quien aseguró que el futbolista turco estaría siendo apartado por los pesos pesados del vestidor del Real Madrid. El mediocampista respondió con un mensaje público para frenar cualquier especulación.

El exjefe de scouting que impulsó su carrera encendió la polémica al sugerir que el talento creativo no estaría teniendo el respaldo interno necesario. Sus palabras apuntaron a una supuesta influencia de referentes del plantel en la gestión deportiva del joven futbolista dentro del club merengue.

Ante el revuelo, Güler publicó una aclaración oficial en la que mostró respeto por Pekmezci, pero dejó clara su postura. “He seguido con tristeza las recientes declaraciones públicas realizadas por el exjefe de scouting, el Sr. Serhat Pekmezci, quien desempeñó un papel importante al comienzo de mi carrera”, expresó.

Lejos de alimentar cualquier versión de conflicto, el creador del juego del Madrid enfatizó su integración plena en la institución. “Desde mi primer día, he sido recibido con mucha calidez por todos en este club, y siempre he considerado este lugar como una familia”, aseguró el mediapunta.

Güler también reafirmó su compromiso con la camiseta blanca y su deseo de consolidarse a largo plazo. “Estoy extremadamente orgulloso de ser jugador del Real Madrid y deseo defender este escudo durante muchos años más”, señaló, desmarcándose de cualquier rumor sobre incomodidades internas.

El internacional turco destacó la fortaleza colectiva del plantel y negó tensiones con sus compañeros. “Tenemos un equipo muy fuerte, y me siento feliz y honrado de compartir vestuario con todos mis compañeros”, añadió, dejando entrever que la competencia interna forma parte natural de un club de élite.

Finalmente, pidió que no se dé mayor eco a versiones externas que puedan alterar la armonía del grupo. “Solicito amablemente que no se preste atención a ningún comentario o informe escrito o expresado sobre este asunto”, concluyó, cerrando filas en torno al proyecto deportivo.

Con este mensaje, Arda Güler busca apagar la controversia y centrar el foco en lo deportivo. Mientras las palabras de Pekmezci generaron debate, la respuesta del futbolista apunta a reforzar la imagen de unidad en el vestidor del Real Madrid.