La guía de Argelia para el Mundial 2026: capaces de dar unas sorpresa

Argelia vio lo que hizo Marruecos en Catar y pensó que le gustaría participar en este Mundial. Sus grandes rivales pusieron la vara alta hace cuatro años, llegando a las semifinales.



Sin dudas, será muy difícil para las naciones africanas igualar esa gesta en América del Norte este año.

Argelia regresa tras 12 años de ausencia, después de haber estado a punto de sorprender a la eventual campeona del mundo, Alemania, en octavos de final en su anterior participación en un Mundial.



Vuelve con un grupo de jugadores prometedores, con experiencia en las principales ligas europeas, pero es imposible ignorar que tanto un rendimiento excepcional como un fracaso rotundo son posibles.

El camino hacia la Copa del Mundo

Récord clasificatorio: 8G-1E-1P

Goles a favor / recibidos: 24 / 8

Goleador: Mohamed Amoura (10)

Asistidor: Mohamed Amoura, Riyad Mahrez (4)

Argelia no tuvo mayores dificultades durante las eliminatorias, con su única derrota en la tercera jornada contra Guinea en junio de 2024. Todas las demás selecciones del grupo de seis equipos fueron derrotadas tanto en casa como fuera, pero los guineanos se la complicaron a Les Fennecs, logrando además un empate en el partido de vuelta.



Una victoria por 3-0 sobre Somalia en la penúltima jornada les aseguró la clasificación.

ALGERIA-ALGIERS-FOOTBALL-FIFA WORLD CUP QUALIFIERS | Xinhua News Agency/GettyImages

El calendario

Fixture Fecha Estadio ARGENTINA 16/6 Arrowhead Stadium JORDANIA 22/6 Levi’s Stadium AUSTRIA 27/6 Arrowhead Stadium

Entrenador: Vladimir Petković

Vladimir Petkovic, entrenador de Argelia | SOPA Images/GettyImages

Experiencia en Mundiales: clasificó a Suiza al Mundial 2018

Logros: octavos de final en 2018

Tiempo dirigiendo a Argelia: desde 2024

El bosnio Vladimir Petković es uno de los diez entrenadores que llegan al Mundial de 2026 con experiencia en Copas del Mundo. Llevó a Suiza a la fase eliminatoria en 2018 y Argelia recurrió a él, de 62 años, en 2024, sin dudarlo.



Sin embargo, da la sensación de que Petković no aprovechó al máximo el talento a su disposición, y la eliminación en la CAN a principios de este año resultó decepcionante.

¿Cómo juega Argelia?

Formación preferida: 4-2-3-1

Estilo: posesión

Fortalezas: dominar el partido con la pelota, con estilo ofensivo.

Debilidades: desarrollo lento, expuesto a contraataques.

Esta es una generación de futbolistas argelinos con gran talento técnico, y Petković acertó al implementar un estilo de juego que prioriza el control.



Eso está muy bien, pero este equipo fue criticado anteriormente por ser demasiado lento y pesado con la pelota, y por su incapacidad para desorganizar la defensa rival. Además, una defensa de apoyo deficiente los deja expuestos a los contraataques, especialmente por las bandas.

Los jugadores a seguir

Riyad Mahrez es la máxima figura de los argelinos | Nicolò Campo/GettyImages

Factor X: tras perderse dos Mundiales, el mejor futbolista argelino de la historia busca recuperar el tiempo perdido. Si bien su brillantez goleadora disminuyó un poco desde sus mejores tiempos en el Manchester City, Mahrez aún tiene mucho que ofrecer con su mágica pierna izquierda.

Estrella revelación: conocido como "Mazadona", Ibrahim Maza, de 20 años, está listo para tomar el relevo creativo de Mahrez una vez que este cuelgue los botines. El delantero del Bayer Leverkusen ya es una opción ofensiva que aporta sin complejos "trucos y algo de descaro" en el campo.

La equipación que usará el conjunto argelino

Equipación de Argelia para la Copa del Mundo | Adida

Adidas rara vez decepciona con las camisetas de la Copa del Mundo, y Argelia ofrece unos diseños hermosos.

La camiseta local parece relativamente sencilla a simple vista, con la bandera nacional en el centro como el elemento más llamativo. Sin embargo, al observarla de cerca, se aprecia un magnífico diseño texturizado que evoca el paisaje del desierto del Sahara. El resultado es impecable, con detalles verdes que le dan un toque especial.

La camiseta visitante también es excelente. Predominan dos tonalidades de verde, con sutiles líneas verticales que recorren el cuerpo de la camiseta, y el cuello, único en su estilo, luce el rojo de la bandera argelina.

Posible alineación titular

Argelia puede generar una o dos sorpresas en el Mundial | FootballUser

A sus 35 años, Riyad Mahrez sigue siendo el alma de la selección argelina. Disputó más de 100 partidos internacionales con su país y participa por segunda vez en un Mundial, tras haber jugado en el 2014.

Mahrez se alejó un poco del foco mediático de Manchester y ahora juega en Arabia Saudita, pero su estilo de juego, propio de un brillante creador de juego zurdo, se mantiene intacto. Quizás simplemente juegue a un ritmo ligeramente más lento.

Sin embargo, cuenta con un equipo de apoyo de gran talento. No se trata de depender exclusivamente de él. El joven Ibrahim Maza está listo para brillar en el torneo, y Petković también tiene opciones en ataque. Tendrá que decidir si alinear al jugador más destacado desde el arranque, Mohamed Amoura, o a Amine Gouiri, del Marsella, que también es una opción por la banda.

Luca Zidane, hijo de 'Zizou', se comprometió recientemente con Argelia y será el arquero titular, mientras que dos jugadores técnicamente competentes, Ramy Bensebaini y Rayan Aït-Nouri, forman el lateral izquierdo de la defensa argelina.

Estado de forma actual

El fútbol argelino no parece estar en su mejor momento a pesar de su clasificación para el Mundial, y muchos pedían la salida de Petković antes de la CAN. Si bien Argelia fue eliminada por Nigeria en los cuartos de final de ese torneo, una serie de resultados impresionantes en marzo ha contribuido a cambiar la opinión pública.

Argelia goleó a Guatemala por 7-0 y empató sin goles con Uruguay, que días antes había empatado con Inglaterra, una de las favoritas del torneo, aunque con un equipo debilitado.

¿Qué podemos esperar de la afición argelina?

A los fans de Argelia les encanta un poco de color | Nicolò Campo/GettyImages

Los argelinos son apasionados del fútbol, y su deseo de que la selección nacional tenga un buen desempeño se manifiesta en escenas a menudo pintorescas en las tribunas. Grupos de aficionados entonan canciones incesantes y llenan los estadios de un humo sofocante provocado por las bengalas.

Es poco probable que se repitan estas actuaciones en el Mundial de este año, pero quienes tengan la suerte de ver al equipo de Petkovic en directo quizás tengan suerte.

Lo que el país espera

Argelia se encuentra en un grupo difícil junto a Argentina, Austria y Jordania, y las proyecciones sugieren que el equipo de Petković podría terminar tercero y, con suerte, será uno de los ocho mejores terceros clasificados que logren acceder a la fase eliminatoria. La estrategia más probable será vencer a Jordania y obtener un buen resultado de Argentina o Austria.

A pesar de las difíciles circunstancias y de doce años de ausencia en la Copa del Mundo, los argelinos tienen grandes expectativas puestas en esta generación de jugadores para la última actuación de Mahrez. Muchos siguen sin estar convencidos del elevado salario de Petković, y una salida prematura probablemente le costará el puesto.

Este equipo es capaz de superar las expectativas, sin duda, pero existe la firme convicción de que el reinado de Petković terminará abruptamente en América del Norte.

Y finalmente…

A quién no quiere enfrentarse Argelia: Marruecos

Una estadística que define a Argelia: solo alcanzó las fases eliminatorias de la Copa del Mundo una vez en cuatro intentos (2014).

Si todo sale mal: un grupo difícil contra rivales a los que históricamente ha tenido problemas para vencer.

¿Qué va a decir todo el mundo si Argelia queda eliminada en fase de grupos? Te van a despedir en la mañana.