Argelia presentó una queja en FIFA por la polémica falta de Messi

Argentina se estrenó a puro gol en el Mundial 2026, pero eso no quiere decir que el partido con Argelia no haya tenido situaciones controvertidas. La falta de Messi sobre Aissa Mandi a los 30 minutos del primer tiempo, con el partido solamente 1-0 en favor de los campeones del mundo, levantó opiniones de lo más variadas.

Hay dos cosas ciertas en todo este embrollo: la jugada es revisable vía VAR y Messi es un personaje que polariza amores y odios. Todo esto es crucial a la hora de analizar todo lo sucedido tras la entrada.

Luego de toda la polvareda que levantó esta jugada, potenciada por el posterior hattrick del 10 argentino, la federación de Argelia tomó la decisión de presentar una queja escrita ante la FIFA por la no expulsión del crack rosarino.

FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALG | ROBERTO SCHMIDT/GettyImages

Cabe destacar que Alessandro Circati, de Australia, protagonizó una falta similar en la caída de su equipo por 2-0 ante Estados Unidos el pasado viernes y el árbitro solamente juzgó que fuera tarjeta amarilla, sin intervención del VAR para convocar al colegiado a analizar una potencial expulsión del partido.

Petkovic, rendido a los pies de Messi

Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Steph Chambers - FIFA/GettyImages

Lejos de meterse en la polémica por la patada, el entrenador de Argelia llenó de elogios al mejor de la historia: "Lo que Lionel Messi produjo esta noche no fue solo una gran actuación. Fue una lección de fútbol impartida por una de las mentes y talentos más grandes que este deporte haya visto jamás. Lo que más me impresionó fue la autoridad. Él controló el partido como si el juego mismo se moviera a su ritmo".

"Entramos a este partido con un plan, con disciplina, con creencia... pero a veces el fútbol te pone en contra a un jugador que puede destruir incluso la mejor preparación con un solo toque de balón. De alguna manera él aún encuentra la forma de crear magia donde no debería haberla. Ve pases, movimientos y oportunidades que nadie más en el campo puede ver", cerró.