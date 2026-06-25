Argelia vs Austria: previa, predicciones y alineaciones

El Mundial entra en etapa de definiciones y el Grupo J no es la excepción. Argentina es la única selección clasificada y el segundo lugar todavía no está definido. Austria lo ocupa por el momento, con la misma cantidad de puntos que Argelia, aunque con una mejor diferencia de gol. Este sábado, ambas selecciones se enfrentarán justamente para decidir quién escoltará a la Albiceleste en los dieciseisavos de final.

Pronóstico SI Fútbol

Argelia fue mejor futbolísticamente que lo que indican sus resultados y llega con más confianza por la remontada contra Jordania; Austria, en cambio, sabe que el empate le alcanza para quedarse con el segundo puesto. Todo indicaría un arranque ambicioso de los dos y un cierre mucho más conservador si la igualdad se mantiene. Por eso, el empate aparece como el desenlace con más sentido.

Argelia 1-1 Austria

¿A qué hora se juega Argelia vs Austria?

Ciudad: Kansas City, Estados Unidos

Kansas City, Estados Unidos Estadio: Estadio Kansas City (Arrowhead Stadium)

Estadio Kansas City (Arrowhead Stadium) Fecha: sábado 27 de junio

sábado 27 de junio Hora: 22:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX, 4:00 ESP (28 de junio)

22:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX, 4:00 ESP (28 de junio) Árbitro: Ilgiz Tantashev

Historial de enfrentamientos directos entre Argelia y Austria

Argelia: 0

Empates: 0

Austria: 0

Último partido entre ambos: Será la primera vez que estas selecciones se enfrenten.

Últimos 5 partidos

Argelia Austria Jordania 1-2 Austria 22/6/2026 Argentina 2-0 Austria 22/6/2026 Argentina 3-0 Argelia 16/6/2026 Austria 3-1 Jordania 16/6/2026 Bolivia 0-4 Argelia 10/6/2026 Austria 1-0 Túnez 1/6/2026 Países Bajos 0-1 Argelia 3/6/2026 Austria 1-0 Corea del Sur 31/3/2026 Argelia 0-0 Uruguay 31/3/2026 Austria 5-1 Ghana 27/3/2026

¿Cómo ver Argelia vs Austria por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FS1, UNIVERSO, Telexitos, Telemundo App, FOX One, Peacock México ViX España DAZN Mundial

Últimas noticias de Argelia

Vladimir Petkovic, Argelia | Dean Mouhtaropoulos - FIFA/GettyImages

Argelia reencaminó su Mundial con una remontada ante Jordania. Los de Vladimir Petkovic se impusieron 2-1 luego de comenzar en desventaja y quedaron con posibilidades de clasificar a la fase eliminatoria. Nadhir Benbouali igualó el encuentro con un cabezazo después de un córner ejecutado por Riyad Mahrez y Amine Gouiri selló la victoria a ocho minutos del final.

El DT valoró la respuesta de sus futbolistas luego de una primera mitad irregular. "Pagamos el precio de nuestros errores en el primer tiempo, estas cosas pasan en el fútbol", expresó. Petkovic también destacó la importancia del triunfo pensando en el cruce con Austria. "Lo importante es que conseguimos la victoria que nos permitirá prepararnos bien para el próximo encuentro", dijo.

Posible alineación de Argelia contra Austria (4-2-3-1): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Bentaleb; Hadj Moussa, Maza, Chaibi; Gouiri.

Últimas noticias de Austria

Ralf Rangnick, Austria | SOPA Images/GettyImages

Austria llega a este último partido de la fase de grupos después de caer 2-0 contra Argentina. Los europeos habían comenzado su participación mundialista con una victoria por 3-1 sobre Jordania, lo cual los benefició porque conservan la ventaja en la diferencia de gol respecto de Argelia. Por esa razón, una igualdad le alcanzaría para conservar el segundo puesto del grupo y avanzar a la fase eliminatoria.

Rangnick elogió a la Albiceleste después de la derrota y reconoció la influencia de Lionel Messi. "Ha demostrado que es el mejor. No necesita muchas oportunidades para decidir un partido", afirmó. De todos modos, evitó pensar en cruces futuros y dejó un mensaje enfocado en el partido que viene. "Ahora debemos enfocarnos en Argelia", señaló.

Posible alineación de Austria contra Argelia (4-2-3-1): Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, Schlager; Schmid, Wanner, Sabitzer; Gregoritsch.

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