Argentina desafía una histórica maldición en la final del Mundial 2026

La final de la Copa del Mundo 2026 el próximo domingo 19 de julio no solo definirá al nuevo campeón, sino que también pondrá a prueba varias estadísticas que acompañaron el torneo durante décadas.

Luego de la victoria por 2-1 frente a Inglaterra en la semifinal, la selección argentina quedó a un paso del bicampeonato mundial. Sin embargo, además del desafío deportivo, la Albiceleste intentará cortar con una de las tres "maldiciones" más conocidas de los Mundiales, que apunta directamente al conjunto de Lionel Scaloni, que llegó al torneo como líder del ranking FIFA.

LAS TRES GRANDES MALDICIONES DE LA COPA DEL MUNDO…



1️⃣ El vigente Balón de Oro NUNCA ha ganado la Copa del Mundo. Adiós, Dembélé. C’est la vie, @equipedefrance ❌🇫🇷



2️⃣ NUNCA una selección con técnico extranjero ha ganado la Copa del Mundo. Adiós, Tuchel. It’s not coming home,… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 14, 2026

La estadística que amenaza a la Albiceleste

Desde la creación del ranking FIFA, ninguna selección que inició una Copa del Mundo ocupando el primer puesto de la clasificación logró levantar el trofeo. Argentina comenzó el Mundial 2026 como la mejor ubicada gracias a su regularidad en los últimos años y ahora intentará convertirse en la primera en romper esa tendencia.

Lejos de tratarse de un dato deportivo determinante, la estadística se convirtió en uno de los temas más comentados durante la competencia. Ahora, la albiceleste buscará demostrar que el presente del equipo está por encima de cualquier antecedente.

Las otras dos "maldiciones" ya quedaron atrás

Con el paso de las rondas, las otras dos curiosidades históricas quedaron descartadas por la eliminación de los combinados involucrados.

Una señalaba que ningún vigente ganador del Balón de Oro había conseguido conquistar un Mundial. En esta edición, el francés Ousmane Dembélé llegó como el último vencedor del prestigioso galardón, pero la eliminación de Francia en las semifinales ante España dejó intacto ese registro.

La tercera marca involucraba a Inglaterra. Nunca un entrenador nacido en otro país logró conquistar una Copa del Mundo como seleccionador. Thomas Tuchel, de nacionalidad alemana, estuvo cerca de romper esa racha, aunque la derrota frente a Argentina terminó con esa posibilidad.

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

¿Se romperá la última maldición?

Con Francia y el conjunto inglés fuera de competencia, toda la atención quedó centrada en Argentina y en la posibilidad de escribir una nueva página en la historia de los Mundiales. Si el combinado argentino consigue el título, no solo defenderá su corona, sino que también acabará con una estadística que permaneció intacta desde la creación del ranking.

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