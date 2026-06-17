Argentina vs Argelia - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

La selección argentina hace su presentación en este Mundial 2026. La expectativa estará puesta en ver a los campeones defensores ante un rival que, a prori, es inferior, como lo es Argelia.



De todos modos, por lo que venimos viendo en los primeros partidos del torneo, ser favorito no es garantía de éxito, tal como le pasó a España ante Cabo Verde.

Lionel Messi estará entre los once titulares, en lo que seguramente sea su última Copa del Mundo. A sus 38 años, el capitán argentino sigue siendo determinante aunque el resto del equipo deberá acompñarlo si quieren soñar con repetir la proeza de Catar 2022.

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