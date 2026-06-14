Argentina vs Argelia: previa, predicciones y alineaciones

Los campeones del mundo arrancan hoy su camino de la defensa del título en el Mundial 2026 frente a Argelia, que quiere dar el primer gran batacazo de esta edición. El partido se juega en Kansas City y se espera una gran cantidad de público argentino para acompañar a la selección de Lionel Scaloni.

Pronóstico SI Fútbol

La selección argentina sabe que la fase de grupos es igual de importante que el resto del Mundial, y esto lo aprendió por las malas en su estreno contra Arabia Saudita en Qatar. Si bien el final fue feliz, no quieren repetir esa mala experiencia y buscarán dominar desde el principio.

Argentina tiene la mayor cantidad de chances de imponerse gracias a su estilo de juego aceitado e intenso, aunque Argelia presentará una interesante resistencia. En el nombre por nombre la Albiceleste tiene mucho más, por lo que se espera que se lleve la victoria.

Argentina 2-0 Argelia

¿A qué hora se juega Argentina vs Argelia?

Ciudad : Kansas City, Estados Unidos

: Kansas City, Estados Unidos Estadio : Arrowhead Stadium

: Arrowhead Stadium Fecha : martes 16 de junio

: martes 16 de junio Hora : 20:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX, 03:00 del miércoles ESP

: 20:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX, 03:00 del miércoles ESP Arbitro: Szymon MARCINIAK

FIFA World Cup 2026 Venues - Kansas City Stadium | Jay Biggerstaff/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Argentina y Argelia

Argentina : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Argelia: 0

Único partido entre ambos: 05/06/2007- Argentina 4-3 Argelia - Amistoso internacional

Argentinia's Leo Messi (R) and Javier Za | LLUIS GENE/GettyImages

Últimos 5 partidos

Argentina Argelia Argentina 3-0 Islandia

09/06/26 Países Bajos 0-1 Argelia

03/06/26 Argentina 2-0 Honduras

06/06/26 Argelia 0-0 Uruguay

31/03/26 Argentina 5-0 Zambia

31/03/26 Argelia 7-0 Guatemala

27/03/26 Argentina 2-1 Mauritania

27/03/26 Nigeria 2-0 Argelia

10/01/26 Angola 0-2 Argentina

14/11/25 Argelia 1-0 R.D. Congo

06/01/26

¿Cómo ver Argentina vs Argelia por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain

Últimas noticias de Argentina

Argentina v Zambia - International Friendly | Marcos Brindicci/GettyImages

El camino rumbo a la cuarta estrella pretendida por Argentina arranca en Kansas City, donde la selección de Lionel Scaloni buscará demostrar que aprendieron del error contra Arabia Saudita. El Mundial es una tremenda motivación para ellos, ya que llegan con un plantel similar al del 2022 pero con futbolistas jóvenes más asentados en clubes top como Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Leo Messi será el capitán y el hombre a seguir, y aunque cumplirá 39 durante el Mundial está demostrando números brillantes en la MLS con el Inter Miami. Bien acompañado puede ser una selección letal.

Posible alineación de Argentina contra Argelia (4-2-3-1): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Leo Messi, Giuliano Simeone; Julián Álvarez.

Últimas noticias de Argelia

Players of Algeria (Ibrahim Maza, Amine Gouiri, Zineddine | Nicolò Campo/GettyImages

Argelia viene de tener una decepcionante Copa Africana de Naciones, donde cayó eliminada por 2-0 ante Nigeria en cuartos de final. Si bien en la doble fecha de marzo se repusieron goleando 7-0 a Guatemala y empatando con Uruguay, lo concreto es que no han descollado en el último tiempo como para soñar con una gran presentación.

Aún así, el antecedente de Arabia Saudita les da razones para soñar e intentarán dar el primer gran golpe de la mano de Riyad Mahrez y Rayan Aït-Nouri, sus dos más grandes figuras.

Posible alineación de Argelia contra Argentina (4-3-3): Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura.