Argentina vs Argelia: previa, predicciones y alineaciones
Los campeones del mundo arrancan hoy su camino de la defensa del título en el Mundial 2026 frente a Argelia, que quiere dar el primer gran batacazo de esta edición. El partido se juega en Kansas City y se espera una gran cantidad de público argentino para acompañar a la selección de Lionel Scaloni.
Pronóstico SI Fútbol
La selección argentina sabe que la fase de grupos es igual de importante que el resto del Mundial, y esto lo aprendió por las malas en su estreno contra Arabia Saudita en Qatar. Si bien el final fue feliz, no quieren repetir esa mala experiencia y buscarán dominar desde el principio.
Argentina tiene la mayor cantidad de chances de imponerse gracias a su estilo de juego aceitado e intenso, aunque Argelia presentará una interesante resistencia. En el nombre por nombre la Albiceleste tiene mucho más, por lo que se espera que se lleve la victoria.
Argentina 2-0 Argelia
¿A qué hora se juega Argentina vs Argelia?
- Ciudad: Kansas City, Estados Unidos
- Estadio: Arrowhead Stadium
- Fecha: martes 16 de junio
- Hora: 20:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX, 03:00 del miércoles ESP
- Arbitro: Szymon MARCINIAK
Historial de enfrentamientos directos entre Argentina y Argelia
- Argentina: 1
- Empate: 0
- Argelia: 0
- Único partido entre ambos: 05/06/2007- Argentina 4-3 Argelia - Amistoso internacional
Últimos 5 partidos
Argentina
Argelia
Argentina 3-0 Islandia
Países Bajos 0-1 Argelia
Argentina 2-0 Honduras
Argelia 0-0 Uruguay
Argentina 5-0 Zambia
Argelia 7-0 Guatemala
Argentina 2-1 Mauritania
Nigeria 2-0 Argelia
Angola 0-2 Argentina
Argelia 1-0 R.D. Congo
¿Cómo ver Argentina vs Argelia por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
México
Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
España
DAZN Spain
Últimas noticias de Argentina
El camino rumbo a la cuarta estrella pretendida por Argentina arranca en Kansas City, donde la selección de Lionel Scaloni buscará demostrar que aprendieron del error contra Arabia Saudita. El Mundial es una tremenda motivación para ellos, ya que llegan con un plantel similar al del 2022 pero con futbolistas jóvenes más asentados en clubes top como Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.
Leo Messi será el capitán y el hombre a seguir, y aunque cumplirá 39 durante el Mundial está demostrando números brillantes en la MLS con el Inter Miami. Bien acompañado puede ser una selección letal.
Posible alineación de Argentina contra Argelia (4-2-3-1): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Leo Messi, Giuliano Simeone; Julián Álvarez.
Últimas noticias de Argelia
Argelia viene de tener una decepcionante Copa Africana de Naciones, donde cayó eliminada por 2-0 ante Nigeria en cuartos de final. Si bien en la doble fecha de marzo se repusieron goleando 7-0 a Guatemala y empatando con Uruguay, lo concreto es que no han descollado en el último tiempo como para soñar con una gran presentación.
Aún así, el antecedente de Arabia Saudita les da razones para soñar e intentarán dar el primer gran golpe de la mano de Riyad Mahrez y Rayan Aït-Nouri, sus dos más grandes figuras.
Posible alineación de Argelia contra Argentina (4-3-3): Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo