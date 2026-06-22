Argentina vs Austria - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido
Argentina vuelve a la acción en el Mundial 2026 este lunes, cuando se enfrente a Austria en el estadio AT&T de Arlington, Texas.
Lionel Messi y la Albiceleste llegan en plena forma tras la victoria por 3-0 sobre Argelia en su primer partido, donde Messi marcó un hat-trick e igualó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales con 16 goles.
Austria también impresionó en su partido inaugural contra Jordania, ganando 3-1 gracias a los goles de Romano Schmidt, un gol en propia puerta de Yazan Al-Arab y un penalti de Marko Arnautović en los últimos minutos.
Ambos equipos buscarán dar un paso más hacia las fases eliminatorias en Texas, y la calidad de sus jugadores en todo el terreno de juego augura un encuentro muy disputado.
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Periodista, campeón del mundo y fanático del deporte.