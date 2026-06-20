Argentina vs Austria: previa, predicciones y alineaciones

La selección argentina se enfrenta a su similar de Austria en el partido de la Jornada 2 del Grupo J del Mundial 2026. La selección dirigida por Lionel Scaloni es la defensora del título y viene de ser bicampeón de América y evidentemente es una de las favoritas para revalidar el título de Qatar 2022.

De esa manera, los dejamos con la información más importante sobre este compromiso de la tresw veces campeona del mundo.

Pronóstico SI Fútbol

La Albiceleste afrontará su segundo compromiso de la fase de grupos ante un rival europeo que no es de los más peligrosos, pero que tiene individualidades interesantes y que pueden generarle algún tipo de peligro, por lo que no se pueden confiar.

Sin embargo, vemos que este partido puede ser un triunfo de al menos dos goles de diferencia para los vigentes monarcas.

Argentina 3-1 Austria

¿A qué hora se juega el Argentina vs Austria?

Ciudad : Dallas

: Dallas Estadio : Dallas

: Dallas Fecha : lunes 22 de junio

: lunes 22 de junio Hora: 13:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 18:00 ESP (13/06)

El Estadio Dallas será la sede | Dan Mullan - FIFA/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Argentina vs Austria (único dos partidos)

Argentina: 1

1 Empate : 1

: 1 Austria: 0

Último partido entre ambos: 05/03/90 - Argentina 1-1 Austria - Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

Argentina Austria Argentina 3-0 Argelina 16/06/26 Austria 3-1 Jordania 16/06/26 Argentina 3-0 Islandia 09/06/26 Austria 1-0 Túnez 01/06/26 Argentina 5-0 Zambia 31/03/26 Austria 1-0 Corea del Sur 31/03/26 Argentina 2-1 Mauritania 27/03/26 Austria 5-1 Ghana 27/03/26 Angola 0-2 Argentina 14/11/25 Austria 1-1 Bosnia 18/11/25

¿Cómo ver el Argentina vs Austria por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Argentina

La albiceleste completó un primer partido espectacular. Liderados por la figura de Leo Messi, el conjunto de Scaloni venció por tres goles a Argelia.

Todo apunta a que no habrá cambios en la alineación, con la duda de si Leo Paredes estará para ser titular. En principio se volverá a repetir la fórmula de Lautaro Martínez titular y Julián Álvarez completando los últimos 30 minutos de la segunda parte.

Posible alineación de Argentina (4-4-2): Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Últimas noticias de Austria

Austria venció y convenció. La selección jordana no opuso demasiada resistencia, pero aún así los austriacos estuvieron muy bien.

No se esperan cambios en el once respecto del primer partido.

Posible alineación de Austria (4-2-3-1): Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Phillipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; Marko Arnautovic.