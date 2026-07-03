Argentina vs Cabo Verde - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

La defensa del título mundial por parte de Argentina se ha desarrollado hasta ahora sin contratiempos, y continuará en los dieciseisavos de final contra Cabo Verde, equipo debutante, el viernes.

Las expectativas para el equipo de Lionel Scaloni de cara al torneo de este verano no eran tan altas como hace tres años y medio, ya que la historia jugaba en su contra. Ningún equipo ha revalidado el título mundial desde que Brasil lo consiguiera dos veces consecutivas en 1958 y 1962, y pocos creían que un Lionel Messi aquejado por las lesiones pudiera protagonizar una campaña a la altura de su obra maestra en el Golfo.

La superestrella argentina ya suma seis goles y volvió a marcar en la victoria por 3-1 sobre Jordania, lo que significó que los vigentes campeones ganaron sus tres partidos de la fase de grupos.

Ahora se enfrentan a un confiado equipo de Cabo Verde, cuyo presidente ya ha pronosticado una victoria por 1-0 en la previa del partido del viernes. "Jugamos para ganar... cuando las expectativas sobre un equipo son bajas, y si ese equipo tiene ganas de ganar, es posible", dijo José María Neves.

Tras su notable empate con España, el archipiélago africano también logró igualar a Uruguay y Arabia Saudí, y sus tres puntos fueron suficientes para que el equipo terminara segundo en el Grupo H. El equipo de Bubista está tan unido como cualquier otro, y eso ha sido muy importante al otro lado del Atlántico.

Aparentemente, todo es posible para los caboverdianos, pero avanzar a expensas de Argentina en Miami sin duda se consideraría la mayor sorpresa en la historia de la Copa del Mundo.

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