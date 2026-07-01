Argentina vs Cabo Verde: previa, predicciones y alineaciones

En la continuidad de los 16avos del Mundial 2026 se dará un cruce de opuestos: la selección argentina de Leo Messi y compañía, vigentes campeones del mundo, se enfrentarán al sorprendente Cabo Verde de Bubista, que están haciendo su debut en Copas del Mundo.

Pronóstico SI Fútbol

La Scaloneta es especialista en estas instancias y los partidos a eliminación directa les suelen sentir bien a la moral, ya que los futbolistas se retroalimentan y forman un manojo de motivación difícil de controlar por los rivales.

Se espera que Cabo Verde plantee un partido similar al que se jugó con España, apostando por mantener la valla en cero y alargar el encuentro a la prórroga y/o los penales, aunque Argentina cuenta con un brutal poder de fuego y un Leo Messi intratable.

Argentina 3-0 Cabo Verde

¿A qué hora se juega Argentina vs Cabo Verde?

Ciudad : Miami, Estados Unidos

: Miami, Estados Unidos Estadio : Hard Rock Stadium

: Hard Rock Stadium Fecha : viernes 3 de julio

: viernes 3 de julio Hora : 18:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX, 01:00 del lunes ESP

: 18:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX, 01:00 del lunes ESP Arbitro: a confirmar

Aerial Views of Miami Ahead of FIFA 2026 World Cup | Cliff Hawkins - FIFA/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Argentina y Cabo Verde

Argentina : 0

: 0 Empate : 0

: 0 Cabo Verde: 0

Estos dos equipos se enfrentarán por primera vez en su historia.

Últimos 5 partidos

Argentina Cabo Verde Argentina 3-1 Jordania

27/6/26 Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita

26/6/26 Argentina 2-0 Austria

22/6/26 Cabo Verde 2-2 Uruguay

21/6/26 Argentina 3-0 Argelia

17/6/26 Cabo Verde 0-0 España

15/6/26 Argentina 3-0 Islandia

9/6/26 Cabo Verde 3-0 Bermudas

6/6/26 Argentina 2-0 Honduras

6/6/26 Cabo Verde 3-0 Serbia

31/5/26

¿Cómo ver Argentina vs Cabo Verde por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain

Últimas noticias de Argentina

Argentina Press Conference - FIFA World Cup 2026 | Stacy Revere/GettyImages

Los vigentes campeones están ante una gran oportunidad, ya que se les ha planteado un cuadro bastante accesible con los resultados de la fase de grupos.

Si ganan irán contra el ganador de Australia vs Egipto en octavos de final, con la posibilidad de repetir el cruce con los oceánicos del Mundial pasado en esta misma instancia. En un eventual cruce de cuartos aparecerían Irán, Suiza, Colombia o Croacia.

Posible alineación de Argentina contra Cabo Verde (4-4-2): Emiliano Martínez; Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Thiago Almada, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Lautaro Martínez y Leo Messi.

Últimas noticias de Cabo Verde

Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026 | Michael Steele/GettyImages

Historia pura de la cenicienta de este Mundial: superaron el grupo H como segundos y tendrán la oportunidad de jugar los 16avos de final contra otra potencia como Argentina, tras poner en aprietos a España en el debut en la fase inicial.

Su entrenador, Bubista, entiende a la perfección el contexto y solamente salió a lastimar a una Uruguay llena de dudas.

Posible alineación de Cabo Verde contra Argentina (4-1-4-1): Vozinha; Wagner Pina, Roberto Lopes, Diney Borges, João Paulo; Kevin Lenini; Willy Semedo, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Ryan Mendes; Livramento.

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