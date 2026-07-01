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Sports Illustrated

Argentina vs Cabo Verde: previa, predicciones y alineaciones

Los vigentes campeones del mundo van contra la gran sorpresa de esta edición.
Bruno Pernigotti|
SOCCER: JUN 22 FIFA World Cup 26 Group J - Argentina vs Austria
SOCCER: JUN 22 FIFA World Cup 26 Group J - Argentina vs Austria | Icon Sportswire/GettyImages

En la continuidad de los 16avos del Mundial 2026 se dará un cruce de opuestos: la selección argentina de Leo Messi y compañía, vigentes campeones del mundo, se enfrentarán al sorprendente Cabo Verde de Bubista, que están haciendo su debut en Copas del Mundo.

Pronóstico SI Fútbol

La Scaloneta es especialista en estas instancias y los partidos a eliminación directa les suelen sentir bien a la moral, ya que los futbolistas se retroalimentan y forman un manojo de motivación difícil de controlar por los rivales.

Se espera que Cabo Verde plantee un partido similar al que se jugó con España, apostando por mantener la valla en cero y alargar el encuentro a la prórroga y/o los penales, aunque Argentina cuenta con un brutal poder de fuego y un Leo Messi intratable.

Argentina 3-0 Cabo Verde

¿A qué hora se juega Argentina vs Cabo Verde?

  • Ciudad: Miami, Estados Unidos
  • Estadio: Hard Rock Stadium
  • Fecha: viernes 3 de julio
  • Hora: 18:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX, 01:00 del lunes ESP
  • Arbitro: a confirmar
Aerial Views of Miami Ahead of FIFA 2026 World Cup
Aerial Views of Miami Ahead of FIFA 2026 World Cup | Cliff Hawkins - FIFA/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Argentina y Cabo Verde

  • Argentina: 0
  • Empate: 0
  • Cabo Verde: 0

Estos dos equipos se enfrentarán por primera vez en su historia.

Últimos 5 partidos

Argentina

Cabo Verde

Argentina 3-1 Jordania
27/6/26

Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita
26/6/26

Argentina 2-0 Austria
22/6/26

Cabo Verde 2-2 Uruguay
21/6/26

Argentina 3-0 Argelia
17/6/26

Cabo Verde 0-0 España
15/6/26

Argentina 3-0 Islandia
9/6/26

Cabo Verde 3-0 Bermudas
6/6/26

Argentina 2-0 Honduras
6/6/26

Cabo Verde 3-0 Serbia
31/5/26

¿Cómo ver Argentina vs Cabo Verde por Televisión y Streaming online?

País

Canal TV / Streaming Online

Estados Unidos

FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

México

Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico

España

DAZN Spain

Últimas noticias de Argentina

Lionel Scaloni
Argentina Press Conference - FIFA World Cup 2026 | Stacy Revere/GettyImages

Los vigentes campeones están ante una gran oportunidad, ya que se les ha planteado un cuadro bastante accesible con los resultados de la fase de grupos.

Si ganan irán contra el ganador de Australia vs Egipto en octavos de final, con la posibilidad de repetir el cruce con los oceánicos del Mundial pasado en esta misma instancia. En un eventual cruce de cuartos aparecerían Irán, Suiza, Colombia o Croacia.

Posible alineación de Argentina contra Cabo Verde (4-4-2): Emiliano Martínez; Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Thiago Almada, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Lautaro Martínez y Leo Messi.

Últimas noticias de Cabo Verde

Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026
Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026 | Michael Steele/GettyImages

Historia pura de la cenicienta de este Mundial: superaron el grupo H como segundos y tendrán la oportunidad de jugar los 16avos de final contra otra potencia como Argentina, tras poner en aprietos a España en el debut en la fase inicial.

Su entrenador, Bubista, entiende a la perfección el contexto y solamente salió a lastimar a una Uruguay llena de dudas.

Posible alineación de Cabo Verde contra Argentina (4-1-4-1): Vozinha; Wagner Pina, Roberto Lopes, Diney Borges, João Paulo; Kevin Lenini; Willy Semedo, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Ryan Mendes; Livramento.

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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