Argentina vs Egipto- Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Argentina continúa la defensa de su título mundial cuando se enfrente a Egipto en los octavos de final en el Estadio Mercedes-Benz el martes.

En cuartos de final, el premio es enfrentarse a Suiza o Colombia, pero la Albiceleste no puede permitirse ninguna confianza en Atlanta tras el susto que se llevó en la fase eliminatoria. Cabo Verde sorprendió a Lionel Scaloni y a sus jugadores, forzando la prórroga y poniendo en aprietos a Argentina en su victoria final por 3-2. A pesar de un calendario muy favorable, no hay partidos fáciles.

Esta fue la primera vez que Lionel Messi y compañía se enfrentaron a una verdadera prueba este verano, ya que las victorias rutinarias sobre Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos tal vez les dieron una falsa sensación de seguridad. Egipto intentará seguir el ejemplo de Cabo Verde, aunque también se vio obligado a jugar la prórroga y finalmente los penaltis en su partido de dieciseisavos de final contra Australia.

Los Faraones se mantienen invictos en el torneo y buscan alcanzar por primera vez los cuartos de final, pero el equipo sabe que necesitará la perfección para superar a un astuto adversario sudamericano. Egipto perdió su único encuentro anterior con Argentina , cayendo 2-0 en un partido amistoso en 2008.



La Albiceleste se enfrenta a otra prueba importante para demostrar su capacidad de ganar el título, pero puede sentirse alentada por ser la gran favorita en el decisivo partido del martes.

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