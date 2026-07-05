Argentina vs Egipto: previa, predicciones y alineaciones

El sueño argentino de defender la corona mundial se pone a prueba nuevamente este martes 7 de julio cuando salga al campo del Mercedes-Benz Stadium en Atlanta para enfrentar a Egipto por los 8vos de final de la Copa del Mundo 2026.

El conjunto de Lionel Scaloni debió sufrir mucho más de lo esperado para dejar atrás a Cabo Verde. Uno de los equipos revelación de este certamen llevó la definición al alargue tras el 1-1 en los 90' y allí Argentina logró sacar diferencia con los tantos de Lisandro Martínez y Cuti Romero para el 3-2 definitivo.

Egipto, por su parte, llega tras eliminar a Australia. Los africanos se adelantaron en el marcador gracias a un temprano gol de Emam Ashour y luego un tanto en contra de Mohamed Hany igualó las acciones. Sin diferencias en el alargue, los dirigidos por Hossam Hassan se quedaron con la tanda de penaltis y la clasificación.

A continuación, toda la información para vivir este apasionante encuentro de los 8vos de final del Mundial.

Pronóstico SI Fútbol

Argentina debió tomar nota de lo sucedido ante Cabo Verde y saber que ya no es aquel equipo avasallante del Mundial pasado. El desgaste que tuvo en Miami podría tener consecuencias en este duelo y aunque se mantiene como favorita, se espera un partido disputado.

Imaginamos un desarrollo en el que se van a alternar el dominio de la pelota, pero en el que el poder de fuego argentino debería inclinar la balanza.

Pronóstico: Argentina 2-1 Egipto

¿A qué hora se juega Argentina vs Egipto?

Ciudad : Atlanta, Georgia

: Atlanta, Georgia Estadio : Mercedes-Benz Stadium

: Mercedes-Benz Stadium Fecha : martes 7 de julio

: martes 7 de julio Hora : 12:00 EE.UU (Este), 10:00 MEX, 18:00 ESP

: 12:00 EE.UU (Este), 10:00 MEX, 18:00 ESP Arbitro: A confirmar

England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Argentina y Egipto

Partidos jugados: 2

2 Argentina : 2

: 2 Empate : 0

: 0 Egipto 0

Último enfrentamiento: 26/03/2008 - Argentina 2-0 Egipto - Amistoso Internacional

Argentina players Sergio Aguero (L) with | KHALED DESOUKI/GettyImages

Últimos 5 partidos

Argentina Egipto Argentina 3-2 Cabo Verde 03/07/26 Australia 1 (2) - (4) 1 Egipto 03/07/26 Argentina 3-1 Jordania 27/6/26 Egipto 1-1 Irán 26/06/26 Argentina 2-0 Austria 22/6/26 Nueva Zelanda 1-3 Egipto 21/06/26 Argentina 3-0 Argelia 17/6/26 Bélgica 1-1 Egipto 15/06/26 Argentina 3-0 Islandia 9/6/26 Brasil 2-1 Egipto 06/06/26

¿Cómo ver Argentina vs Egipto por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Últimas noticias de Argentina

Tres jugadores acabaron 'tocados' el partido ante Cabo Verde. Facundo Medina salió acalambrado en el segundo tiempo y Enzo Fernández también sufrió dolencias musculares. Nicolás González, por su parte, padeció un leve esguince de tobillo, aunque todos podrían estar en condiciones de jugar ante Egipto.

Se espera que Scaloni introduzca modificaciones y los que más chances tienen de ingresar son Tagliafico, González y Paredes en lugar de Almada y Mac Allister, aunque no se descarta que algún 'tapado' se meta en el once inicial.

FBL-WC-2026-MATCH86-ARG-CPV | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

Posible alineación de Argentina (4-4-2): Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Nicolás González, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul; Lautaro Martínez y Leo Messi.



Últimas noticias de Egipto

La clasificación a los octavos de final supuso un impulso enorme para Egipto después de eliminar a Australia en la tanda de penales, consiguiendo la primera victoria de su historia en una fase eliminatoria de un Mundial. Mohamed Salah, que llegó entre algodones por unas molestias musculares, completó el partido, convirtió su penal con una definición a lo Panenka y confirmó que está en condiciones de liderar al equipo frente a Argentina. También atraviesan un gran momento Emam Ashour, autor del gol en los dieciseisavos, y el arquero Mostafa Oufa, decisivo durante todo el torneo.

De cara al duelo con la Albiceleste, Hossam Hassan no planea grandes cambios en un equipo que encontró solidez defensiva y mucho compromiso colectivo. La principal incógnita pasa por mantener el esquema con un único delantero o reforzar el mediocampo para contener la circulación argentina, aunque todo apunta a que repetirá la base que eliminó a Australia.

Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Posible alineación de Egipto (4-2-3-1): Mostafa Oufa; Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid, Yasser Ibrahim, Rami Rabia; Marwan Atteya, Hamdy Fathy; Emam Ashour, Mohamed Salah, Mostafa Ziko: Omar Marmoush.