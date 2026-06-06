Argentina vs Honduras: previa, predicciones y alineaciones

Argentina se enfrentará a Honduras este sábado 6 de junio en un encuentro de preparación para la Copa del Mundo 2026. En el estadio Kyle Field de Texas, el conjunto de Lionel Scaloni saldrá a jugar el primero de los dos partidos antes del estreno ante Argelia. El próximo martes también se medirá con Islandia en Alabama.

Para el campeón defensor del título, el duelo frente a los centroamericanos servirá como un banco de pruebas para varios jugadores. Con algunos futbolistas que llegan con lo justo desde lo físico, la lista definitiva para el Mundial no se ha cerrado y no sería extraño que se produjeran cambios en los próximos días.

Honduras, si bien no disputará el Mundial, se presenta como un buen rival para ir entrando en ritmo de competencia. Los dirigidos por José Francisco Molina igualaron 2-2 en su último partido ante Perú.

A continuación, toda la información para vivir este encuentro a días del comienzo del Mundial.

Pronóstico SI Fútbol

Aunque la ausencia de Lionel Messi y otros importantes jugadores repercute en el andar de Argentina, el campeón del mudno cuenta con suficientes variantes ofensivas para dominar la posesión, instalarse en campo rival y generar ocasiones de gol de manera constante. Varios jugadores pelean aún por entrar en la lista y buscarán dejar una buena impresión.

Honduras intentará competir desde el orden defensivo y aprovechar alguna transición rápida, pero la diferencia de jerarquía entre ambos planteles es considerable. El conjunto centroamericano viene de un período complicado tras quedarse fuera del Mundial y enfrenta a una selección que rara vez concede espacios y que mantiene una intensidad alta incluso en partidos amistosos. Es probable que Argentina controle el ritmo desde el inicio, aunque sin necesidad de forzar demasiado el acelerador durante los 90 minutos.

Pronóstico: Argentina 2 - 0 Honduras

¿A qué hora se juega Argentina vs Honduras?

Ciudad : College Station, Texas

: College Station, Texas Estadio : Kyle Field

: Kyle Field Fecha : sábado 6 de junio

: sábado 6 de junio Hora : 20:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX, 02:00 ESP (07/06)

: 20:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX, 02:00 ESP (07/06) Árbitro: A confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre Argentina vs Honduras

Partidos jugados: 3

3 Argentina : 3

: 3 Empates : 0

: 0 Honduras: 0

Último partido entre ambos: 24/09/2022 - Argentina 3-0 Honduras - Amistoso Internacional

TOPSHOT-Fbl-FRIENDLY-HON-ARG | CHANDAN KHANNA/GettyImages

Últimos 5 partidos

Argentina Honduras Argentina 5-0 Zambia 31/03/2026 Perú 2-2 Honduras 31/03/2026 Argentina 2-1 Mauritania 27/03/2026 Costa Rica 0-0 Honduras 18/11/2025 Angola 0-2 Argentina 14/11/2025 Nicaragua 2-0 Honduras 13/11/2025 Puerto Rico 0-6 Argentina 14/10/2025 Honduras 3-0 Haití 13/10/2025 Argentina 1-0 Venezuela 10/11/2025 Honduras 0-0 Costa Rica 09/10/2025

¿Cómo ver Argentina vs Honduras por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Argentina

Tras los recientes resultados de Francia (caída ante Costa de Marfil) y de España (empate con Irak), Argentina recuperará la cima de la clasificación mundial FIFA si vence a Honduras. Un reconocimiento que trae aparejada una 'maldición': nunca un equipo que llegó al Mundial en el puesto N°1 se coronó campeón.

En lo deportivo, la atención está puesta en varios futbolistas que vienen trabajando de manera diferenciada. Julián Álvarez volvió a sufrir una inflamación en el tobillo que arrastraba un esguince, aunque en el cuerpo técnico son optimistas respecto a su presencia en la Copa. También evolucionan favorablemente Lionel Messi, Emiliano Martínez, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás Paz. Scaloni mantiene en alerta a algunos posibles reemplazantes de emergencia, entre ellos Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Máximo Perrone y Emiliano Buendía, por si surgiera algún contratiempo de última hora antes del torneo.

Argentina Training Camp | Jamie Squire/GettyImages

Posible alineación de Argentina (4-3-3): Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lautaro Martínez y Giuliano Simeone.

Últimas noticias de Honduras

La Bicolor no disputa una Copa del Mundo desde 2014 y actualmente ocupa el puesto 66 del ranking FIFA. Aunque llega como claro favorito el conjunto argentino, los centroamericanos confían en competir gracias a una base de futbolistas con experiencia internacional y a figuras como Luis Palma, uno de los nombres más destacados del plantel.

Otro nombre que genera expectativa es Keyrol Figueroa, delantero juvenil que viene de marcar 12 goles en la reserva del Liverpool y que es considerado una de las grandes promesas del fútbol hondureño.

Peru v Honduras - International Friendly | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación de Honduras: Edrick Menjivar; Denil Maldonado, Joseph Rosales, Luis Vega, Cristopher Melendez; Edwin Rodriguez, Kervin Arriaga, Jorge Álvarez, David Ruíz; Luis Palma, Rigoberto Rivas.