Argentina vs Inglaterra, las cinco claves que definirán al finalista del Mundial 2026

Veintiún años después de su último enfrentamiento, Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en una de las semifinales de la Copa del Mundo 2026, marcada por una fuerte rivalidad deportiva.

En los históricos cinco cruces mundialistas entre los combinados, el conjunto inglés lleva ventaja con tres triunfos. La única victoria argentina llegó en México 1986, cuando Diego Maradona firmó una actuación legendaria con los recordados goles de la "Mano de Dios" y el considerado por muchos como el mejor gol en la historia de los Mundiales, el "Gol del siglo".

‼️🇦🇷 “A ARGENTINA NO LE TENGO EL MISMO MIEDO QUE LE TENDRÍA A FRANCIA O ESPAÑA. CREO QUE TIENEN MUCHAS DEBILIDADES QUE PODEMOS APROVECHAR”



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ian Wright, ex jugador de la Selección de Inglaterra, en @SkyBet. pic.twitter.com/iiZbiRYJTf — dataref (@dataref_ar) July 12, 2026

Más allá de los antecedentes en las citas mundialistas, ambas selecciones llegan con argumentos suficientes para pelear por un lugar en la final, pero el desarrollo del partido dependerá de detalles que pueden resultar determinantes.

Desde los duelos individuales hasta las decisiones estratégicas de Lionel Scaloni y Thomas Tuchel, estas son las cinco claves que podrían definir al segundo finalista del Mundial 2026.

Las cinco claves del partido a tener en cuenta

1. Frenar a Jude Bellingham

TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENG | ROBERTO SCHMIDT/GettyImages

El mediocampista inglés del Real Madrid es el jugador que marca el ritmo del equipo de Tuchel. Su capacidad para conducir, llegar al área y asociarse con los delanteros lo convierte en una amenaza constante. Si Argentina logra reducir su influencia, limitará buena parte del potencial ofensivo de Inglaterra.

2. La sociedad Messi-Julián Álvarez

Argentina v Switzerland - FIFA World Cup 2026 - Quarter Finals | Anadolu/GettyImages

Lionel Messi y Julián Álvarez vuelven a ser la principal esperanza de gol para la Albiceleste. La visión del capitán, combinada con la movilidad y la presión del delantero, puede generar los espacios necesarios para vulnerar una defensa inglesa que se ha mostrado muy sólida durante el torneo.

3. La batalla en el mediocampo

2026 World Cup - Argentina vs. Switzerland | picture alliance/GettyImages

El control del partido pasará, en gran medida, por lo que ocurra en la mitad de la cancha. Con el desgaste acumulado tras los cuartos de final, futbolistas como Enzo Fernández y Declan Rice tendrán un papel determinante para recuperar la pelota, distribuir el juego y sostener la intensidad durante los 90 minutos o más.

4. Contener a Harry Kane

Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Richard Pelham/GettyImages

El capitán inglés sigue siendo la principal referencia ofensiva de su selección. Su capacidad para definir dentro del área y aprovechar cualquier oportunidad obligará a Cristian Romero y a Lisandro Martínez a mantener un nivel de concentración y recuperación muy alto durante todo el encuentro.

5. La importancia de atacar por las bandas

Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Inglaterra mostró algunas dificultades para defender los ataques por las bandas, especialmente cuando sus laterales quedan expuestos tras las proyecciones ofensivas. Sin embargo, Argentina no cuenta con extremos naturales de desequilibrio, una característica que se considera una de las principales limitaciones del plantel armado por Scaloni. Si el conjunto inglés logra cerrar los caminos por el centro, la Albiceleste necesitará encontrar variantes por afuera, ya sea con las subidas de los laterales o con movimientos de sus delanteros, para abrir espacios y generar situaciones de peligro.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026