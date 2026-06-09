Argentina vs Islandia: previa, predicciones y alineaciones

A solo siete días de su debut en la Copa del Mundo 2026, Argentina se prepara para su última prueba de preparación. Este martes 9 de junio en Auburn, Alabama, la selección de Lionel Scaloni se medirá ante Islandia en un partido que le servirá al entrenador para evaluar jugadores y terminar de definir la lista de 26.

El conjunto albiceleste llega al encuentro luego de vencer por 2 a 0 a Honduras en Texas. Lautaro Martínez fue la gran figura del equipo, abriendo el marcador con un tanto de penal y asistiendo a Giuliano Simeone en el segundo con un gran taco. En aquel partido, también se produjo el debut de tres jugadores con enorme proyección: Santiago Beltrán, Joaquín Freitas y Tomás Aranda.

El elenco europeo, ausente por segunda vez consecutiva en la cita máxima del fútbol tras su primera y única participación en Rusia 2018, acumula cinco encuentros al hilo sin victorias. En su última presentación cayó por 1 a 0 ante Japón y antes de ella, empató por 1 a 1 con Haití.

A continuación, toda la info para vivir este gran partido en la previa del Mundial.

Pronóstico SI Fútbol

Por jerarquía, condiciones técnicas y presente futbolístico, Argentina no debería encontrar inconvenientes para vencer a una Islandia que poco tiene que ver con su generación dorada de 2016-2018. El único atenuante es la cercanía del inicio del Mundial. Si bien hay jugadores argentinos jugándose el todo por el todo para intentar entrar en la lista, otros ya tienen el lugar asegurado y no quieren arriesgar.

Aún con rotaciones y pruebas, es muy poco probable que la victoria se le escape al campeón de Qatar 2022.

Pronóstico: Argentina 2 - 0 Islandia

¿A qué hora se juega Argentina vs Islandia?

Ciudad : Auburn, Alabama

: Auburn, Alabama Estadio : Jordan-Hare Stadium

: Jordan-Hare Stadium Fecha : martes 9 de junio

: martes 9 de junio Horario : 21:00 (USA), 19:00 (MEX), 03:00 (ESP) (10/6)

: 21:00 (USA), 19:00 (MEX), 03:00 (ESP) (10/6) Árbitro: A confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre Argentina vs Islandia

Partidos jugados: 1

1 Argentina : 0

: 0 Empates : 1

: 1 Islandia: 0

Último partido entre ambos: 16/06/2018 - Argentina 1-1 Islandia - Mundial 2018, Fase de grupos

Argentina v Iceland: Group D - 2018 FIFA World Cup Russia | Matthias Hangst/GettyImages

Últimos 5 partidos

Argentina Islandia Argentina 2-0 Honduras 07/06/26 Japón 1-0 Islandia 31/05/26 Argentina 5-0 Zambia 31/03/26 Haití 1-1 Islandia 31/03/26 Argentina 2-1 Mauritania 27/03/26 Canadá 2-2 Islandia 28/03/26 Angola 0-2 Argentina 14/11/25 México 4-0 Islandia 25/02/26 Puerto Rico 0-6 Argentina 14/10/25 Ucrania 2-0 Islandia 16/11/26

¿Cómo ver Argentina vs Islandia por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock, TNT USA, Watch TNT, truTV USA y HBO Max México Sin información España Sin información

Últimas noticias de Argentina

La principal noticia en el conjunto argentino en las últimas horas pasa por la lesión de Leonardo Balerdi que le impedirá formar parte del plantel mundialista. El defensor del Olympique de Marsella sufrió un desgarro en el sóleo de su pierna derecha. Lionel Scaloni aún no determinó quién será su reemplazante, pero se estima que Marcos Senesi corre con ventaja. Lucas Martínez Quarta, de River, es otro que cuenta con chances.

El cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de los 'tocados' para definir la lista de 26 jugadores. Nico Paz es el más complicado, pero esperarán hasta último momento. Julián Álvarez, Leandro Paredes, Nicolás González y Gonzalo Montiel continúan su recuperación y todo indica que estarán entre los elegidos.

Puerto Rico v Argentina - International Friendly | Leonardo Fernandez/GettyImages

Posible alineación de Argentina (4-4-2): Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Últimas noticias de Islandia

El conjunto dirigido por Arnar Gunnlaugsson atravisa un momento difícil. Acumula cinco partidos sin ganar y viene de caer por 1-0 ante Japón. Solo ha conseguido una victoria en sus últimos nueve compromisos, una racha que refleja las dificultades que ha tenido para recuperar el nivel que lo llevó a disputar el Mundial de 2018.

En cuanto al equipo, el arquero Hákon Valdimarsson volvería a ser una pieza clave frente al vigente campeón del mundo. La defensa podría estar formada por Daníel Grétarsson, Stefán Þórðarson y Hörður Magnússon, mientras que la principal referencia ofensiva sería Brynjólfur Willumsson.

Mexico v Iceland - International Friendly | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Posible alineación de Islandia: Valdimarsson; Thorhallsson, Gretarsson, S Thordarson, Magnusson, Tomasson; Ellertsson, G Thordarson, Baldursson, Hlynsson; Willumsson

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN ARGENTINA