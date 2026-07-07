Argentina vs Suiza: historial, estadísticas y antecedentes antes de su cruce en el Mundial 2026

Argentina volvió a tener una tarde de pesadilla en el Mundial 2026. El conjunto albiceleste derrotó a un competitivo Egipto en los octavos de final. Después de ir perdiendo por marcador de 2-0, el equipo de Lionel Scaloni tuvo una gran reacción, liderada por Lionel Messi, y consiguió darle la vuelta antes de que terminara el tiempo reglamentario. De esta manera, el vigente campeón del mundo se clasificó a la ronda de cuartos de final.

Por su parte, Suiza se midió ante Colombia. Los cafetaleros llegaban como favoritos para llevarse el triunfo, pero los helvéticos supieron trabajar el partido para conseguir la prórroga y después definir al ganador en la tanda de penaltis. El arquero Gregor Kobel tuvo una gran actuación en los penales y el cuadro suizo consiguió clasificar a cuartos de final por cuarta ocasión en su historia.

Argentina y Suiza se verán las caras en los cuartos de final del Mundial 2026. A continuación te commpartimos cuál es el balance de enfrentamientos entre estas dos selecciones.

Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

El historial del Argentina vs Suiza en Mundiales

En la historia de las Copas del Mundo, Argentina y Suiza se han medido en un par de ocasiones. Ambos duelos terminaron con victoria del cuadro sudamericano.

El primer choque se registró en el Mundial de 1966 en la fase de grupos. En este duelo, Argentina se impuso por marcador de 2-0 con goles de Luis Artime y Ermindo Onega.

En Brasil 2014, los dos equipos volvieron a coincidir, pero en esta ocasión en un duelo de eliminatoria directa. Argentina se impuso por la mínima diferencia ante Suiza en tiempos extra del partido de octavos de final. Ángel Di María anotó al minuto 118 y evitó que el duelo se fuera a definición por penales.

Argentina v Switzerland: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup Brazil | Clive Rose/GettyImages

El balance completo de partidos del Argentina vs Suiza

Argentina y Suiza se han enfrentado en un total de siete ocasiones (dos partidos oficiales y cinco amistosos). La superioridad de la Albiceleste es marcada: suman cinco triunfos y dos empates ante los helvéticos.

El primer choque entre ambos se registró en el Mundial de 1966, que terminó con victoria argentina, mientras que el partido más reciente entre ambos equipos fue en los octavos de final del Mundial de 2014.

En estos siete partidos, Argentina suma 15 goles a favor y solamente tres en contra. Para su duelo de cuartos de final, la escuadra de Scaloni saldrá como clara favorita para llevarse el triunfo. ¿Suiza podrá conseguir la hazaña de derrotar al actual campeón del mundo?