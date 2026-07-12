Argentina vs Suiza - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

La emocionante defensa del título mundial de Argentina continúa donde todo comenzó el sábado por la noche, cuando los vigentes campeones se enfrenten a Suiza en Kansas City.

Mientras Suiza se prepara para disputar sus primeros cuartos de final de la Copa del Mundo desde que fue sede del torneo en 1954, Argentina mantiene la esperanza de convertirse en el primer equipo en revalidar su título desde Brasil en 1962.

La Albiceleste ha tenido que esforzarse al máximo tras superar con facilidad la fase de grupos. Impulsada por la brillantez de Lionel Messi, logró contener a Cabo Verde en la prórroga de los dieciseisavos de final, antes de encontrar la fuerza necesaria para protagonizar una remontada memorable contra Egipto .

Argentina perdía 2-0 y se encontraba en apuros al inicio del último acto del partido, pero un par de intervenciones de Messi permitieron a los campeones de Lionel Scaloni darle la vuelta a la eliminatoria en un instante . El cabezazo de Enzo Fernández culminó una remontada emocionante, y el triunfo de Suiza en la tanda de penaltis en Vancouver significa que los vigentes campeones evitaron un enfrentamiento en cuartos de final contra Colombia.

Un duelo con Suiza resulta mucho más atractivo, aunque no hay que subestimar al equipo de Murat Yakin. Es un equipo curtido en mil batallas y, como bien comprobó Colombia, un equipo difícil de vencer.

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